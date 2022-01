¿Cómo surgió la historia de amor de Azul Guaita y Sebastián Poza, hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza? Los jóvenes actores ya llevan dos años de relación sentimental a pesar de su corta edad. Ellos han escalado rápidamente en la industria de la televisión. Por ejemplo, la actriz es Jana Cohen, la nueva Mia Colucci de “Rebelde”, la última versión lanzada por Netflix. Pero también han sido destacados por su éxito en el plano sentimental.

Guaita ha formado parte del elenco de la reciente adaptación de RBD y se ha llevado la mayoría de los aplausos. Una de las escenas más comentadas de la joven artista fue el beso que se dio con Sergio Mayer Mori.

De inmediato, muchos se preguntaron si Poza había visto dicha escena y qué pensaba sobre la actuación de su pareja. El intérprete manifestó, en una entrevista a ¡Hola!, respondió que sí tenía una opinión sobre esa parte de la historia de la serie de Netflix.

“Sí, ya llegué a la escena de Azul con Sergio. Les quedó muy bonita, la verdad es que es trabajo, al fin y al cabo, nada más es hacer una escena más, que obviamente te cuesta más trabajo desnudarte o te da pena dar besos, pero es una escena al final”, manifestó el actor.

Sebastián Poza y Azul Guaita en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Sebastián Poza / Instagram)

¿CÓMO EMPEZÓ LA HISTORIA DE AMOR ENTRE SEBASTIÁN POZA Y AZUL GUAITA?

La relación sentimental entre Sebastián Poza y Azul Guaita empezó formalmente el 23 de noviembre de 2019, cuando se dieron su primer beso, pero ya habían tenido una historia previa, de acuerdo a lo comentado por el actor a TVNotas. La artista, en un primero momento, solo lo quería como amigo.

De esta manera, el hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza contó que se conocieron en el casting de la serie “Soltero con hijas”. El joven intérprete de 18 años, de inmediato, quedó flechado por su compañera, quien además iba a ser su novia en la ficción. Aseguró que, desde el inicio, empezó a decirle que le gustaba pero ella no quería una relación sentimental porque le llevaba dos años -ella tiene 20-.

“Una noche le dije: ‘¿Sabes qué? ¡Ya! Si no quieres ser mi novia, ya no seguiré intentando...’. Entonces, me dijo: ‘Está bien, sí quiero estar contigo’. Le dije: ‘Vas a ver que te terminas enamorando’ y así fue. Nos dimos nuestro primer beso el 23 de noviembre de 2019 y ese día es nuestro aniversario”, contó Poza al citado medio.

¿POR QUÉ JANA COHEN, PERSONAJE DE AZUL GUAITA, HA SIDO EL BLANCO DE CRÍTICAS?

Por otro lado, no todo es color de rosa para Azul Guaita en la nueva producción de Netflix. El personaje de Jana Cohen ha sido criticado por Guaita, cuya actuación y estilo no ha sido del agrado de la fanaticada de la recordada Anahí Puente. El hecho es que consideran que Jana Cohen es una copia de Mía Colucci.

Cabe indicar que Jana tiene una vestimenta parecida a la que usaba el personaje de Mía Colucci, también siempre lleva su teléfono en su bota y no podía faltar el sombrero característico.

Esto ha ocasionado que los fanáticos de la versión mexicana de “Rebelde” inundaran las redes sociales con comentarios negativos hacia el personaje Jana Cohen y, por ende, a la actriz que lo interpreta.

Anahí como el personaje de Mía Colucci en la versión mexicana de "Rebelde". (Foto: Televisa)

“REBELDE”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Además, hasta el momento, el gigante del streaming no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie mexicana, pero por lo visto en el último capítulo, es posible que la nueva generación de estudiantes de la EWS vuelva para un nuevo año escolar lleno de música y complicaciones.

En el episodio final de “Rebelde”, Sin Nombre corre contra reloj para obtener pruebas sobre los miembros de la Logia y aunque logra exhibirlos ante toda la escuela, aún hay secretos que no salen a la luz, así que una segunda temporada sería lo ideal.

Aunque los protagonistas ni los productores han compartido detalles sobre una posible segunda temporada, el camino está preparado para ahondar más en lo que sucederá con Luka Colucci, Jana Cohen, Esteban, Andi, Dixón y MJ el siguiente ciclo escolar.

Por lo pronto solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y aunque no comparte dichas cifras pueden determinar si una serie es renovada o cancelada.

La nueva versión de la tan aclamada serie “Rebelde” está lista para ver la luz. Mediante un video publicado en las redes sociales, Netflix nos muestra un poco del nuevo elenco. (Fuente: Netflix)

