La historia principal de “Shingeki no Kyojin” llegó a su final en el manga y el anime, pero todavía hay más detalles por contar y revelar en la creación de Hajime Isayama. La ficción japonesa se despidió de las pantallas (de televisión y en el streaming), con un segundo especial que se estrenó el sábado 4 de noviembre y el cual puedes ver en Crunchyroll. Por el momento, se trata del adiós del anime de “Ataque a los Titanes”. Sin embargo, este universo puede volver a animarse por “Bad Boy”.

Si te pusiste triste porque ya no habrá más novedades sobre “Attack on Titan”, todavía hay una posibilidad de que disfrutes más de uno de los animes destacados de la última década. Y viene de la mano de un personaje genial, Levi Ackerman.

Hasta el final, el desarrollo del capitán Levi fue uno de los puntos más altos del anime de “Shingeki no Kyojin”. Las reflexiones finales sobre la decisión que tomó entre las vidas de Armin y Erwin y del cumplimiento de su deber, colocaron a Levi entre los mejores logros de esta producción.

Antes de seguir leyendo más sobre la trama de “Bad Boy”, te dejamos un especial con los mejores momentos de Levi Ackerman en el anime de “Ataque a los Titanes”:

¿DE QUÉ TRATA “BAD BOY” DE “SHINGEKI NO KYOJIN”?

“Bad Boy”, el tomo 35 del manga de “Shingeki no Kyojin”, contará un fragmento del pasado de Levi Ackerman, el capitán más fuerte de la franquicia, y de quien ya se habían contado detalles de su origen en los anteriores volúmenes y en OVA’s como parte del desarrollo del anime.

La historia de Eren, Mikasa y Armin culminó en el volumen 34 del manga de Hajime Isayama. Se pensó que ese era el punto final de las publicaciones del universo de “Ataque a los Titanes”, pero se seguirá explorando desde una secuela.

De esta manera, se revelarán más detalles de la infancia de Levi, en una historia que parecía ya haber sido contada de manera completa. Habrá que esperar a que se publique para ver si hay algo sustancial en esta entrega.

¿CUÁNDO SE PUBLICA “BAD BOY”?

“Bad Boy” se lanzará, a nivel internacional, el 30 de abril de 2024, de acuerdo a información oficial de “Shingeki no Kyojin”. El volumen 35 del manga de “Attack on Titan” aparecerá junto al libro de arte “Attack on Titan Fly”.

¿CUÁNTAS PÁGINAS TENDRÁ “BAD BOY”?

El volumen 35 del manga de “Shingeki no Kyojin”, titulado “Bad Boy”, solo contará con 18 páginas, lo que significa una cantidad reducida en comparación a las anteriores entregas de la creación de Hajime Isayama.