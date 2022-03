Bad Bunny solo sabe cosechar éxito tras éxito en los últimos años gracias a cada canción o colaboración que realiza. Sus conciertos son de los más solicitados por la gente y conseguir un boleto para verlo y escucharlo en vivo puede ser una de las tareas más complicadas, así que, sin duda alguna, es uno de los cantantes con más popularidad en todo el mundo y todo gracias al poder de las redes sociales.

Por más que ahora todo brille en la vida del puertorriqueño, goce de mucha fama y se haya convertido en millonario, no siempre fue así porque tuvo que luchar desde lo más bajo posible con la finalidad de salir adelante haciendo lo que más le gusta en esta vida. Claro está, durante todo ese tiempo tuvo muchos golpes, pero sus sueños fueron más grandes.

Al no ser conocido por aquel entonces y teniendo una gran necesidad de obtener ingresos y apoyar a su familia, Benito Antonio Martínez Ocasio se vio en la obligación de tener algunos trabajos, los cuales pueden ser calificados de comunes y un poco extraños, debido a que nadie puede imaginarse que un cantante de su magnitud haya pasado por eso.

Bad Bunny es uno de los cantantes más solicitados en la actualidad (Foto: Instagram/Airbnb)

¿QUÉ TRABAJO TENÍA BAD BUNNY ANTES DE SER FAMOSO?

Bad Bunny no siempre estuvo en lo más alto de la música urbana y mundial, así que se vio en la obligación de tener otros trabajos cuando aún no era famoso ni millonario con la finalidad de apoyar a su familia y así tener más ingresos que lo ayudaran a invertir en su arte.

Durante una entrevista con el popular Don Francisco, el cantante puertorriqueño habló sobre esas épocas muy difíciles, en las que él soñaba con ser alguien muy grande, pero al mismo tiempo necesitaba ganar dinero para apoyar a los suyos.

Para seguir firme con ese objetivo, él mismo asegura que estaba trabajando en un supermercado como empaquetador y en solo un año su vida cambió por completo pues la fama tocó su puerta y él la recibió con los brazos abiertos.

“En 2016 estaba trabajando en un supermercado, estaba de empaquetador. Fue todo muy rápido, aún no lo puedo creer. Poco a poco me di a conocer en las redes sociales, hasta que una casa disquera, Hear This Music, me contrata, me filman y ahí comenzamos el proyecto de Bad Bunny”, fueron algunas de las palabras del artista de 28 años.

LA VERDADERA HISTORIA DEL NOMBRE ARTÍSTICO DE BAD BUNNY

El verdadero nombre del intérprete de “Yo perreo sola” es Benito Antonio Martínez Ocasio, pero toda la industria musical lo conoce como Bad Bunny. Él mismo contó que su apelativo artístico surgió por una fotografía de su infancia.

Resulta que en dicha instantánea, él tenía puestas unas orejas de conejo, pero posaba con una cara de pocos amigos. Es a raíz de esta fotografía que decidió llamarse de esa manera y vaya que le resultó.

“Es una historia larga, pero es por una foto mía de cuando yo estaba chiquito. Me surgió la idea cuando quise empezar en esto de la música, como que utilicé un concepto que nadie va a usar en la historia del género y es algo distinto. Es un personaje o una marca. El conejo malo o malvado, como la gente quiera decirle”, precisó en una entrevista para el programa Urban Car Pool.