El ‘conejo malo’ cambió de orejas. Él no solo está dispuesto a seguir siendo el máximo exponente del trap y reguetón latino, sino que ahora es el rostro de la nueva portada de la edición para adultos más famosa del mundo. El cantante puertorriqueño Bad Bunny engalana la revista Playboy con unas fotografías llenas de sensualidad que se han vuelto viral no solo en Estados Unidos tras aparecer en Instagram .

Desde que se publicaron las primeras imágenes bajo la leyenda “¿Quién es ese conejito?”, las redes sociales colapsaron de solo imaginar cómo sería la participación del artista Benito Martínez (nombre real del intérprete). Hoy ya se conocen más detalles..

“Tiene poderes porque piensa de manera diferente y tiene una visión del futuro más allá de lo que otros ven”, se lee en la presentación oficial del autor de ‘Safaera’ en Instagram.

Un día antes, la portada de Bad Bunny fue presentada por partes y a manera de campaña de intriga. Aparece luciendo unas gafas con la marca del famoso conejo de Playboy, mientras que en otra foto luce sus uñas decoradas y posicionadas al lado de su labio inferior. Además, en su labio posterior tiene pequeñas orejitas de conejos color negro y un arete en forma de anillo en el área baja de la nariz.

“Conejo contento, conejo triste. Conejo bueno... adivinen quién estará en Playboy”, se lee en el texto que acompaña otra de las publicaciones en Instagram.

En la tercera y última imagen que presentó Playboy antes de la esperada portada, se ve el ojo derecho de Bad Bunny y sobre su párpado hay varias orejitas de conejos de colores rosa, azul y anaranjado.

Detalles de la entrevista

La publicación incluye una larga conversación con Bad Bunny en Miami. Todo se realizó en una mansión en Coconut Grove. Bajo el título de “No juega a ser Dios”, está sobre un pedestal, vestido en una toga Versace con diseño Barocco, cadenas y una corona de laureles dorada, todo bajo la supervisión de su fotógrafo Stillz y su equipo.

La sesión de Bad Bunny para Playboy estuvo a cargo del personal allegado al cantante. (Foto: Instagram @stillz)

De los escenarios a las portadas

Esta no es la primera vez que con solo 26 años Bad Bunny se convierte en portada de revista. Hace poco apareció en ‘Rolling Stone’. “A mí nadie, nadie, nadie pero nadie, me puede decir qué puedo o no puedo hacer. Yo hago lo que me da la gana. Y desde niño me dieron ganas de ser grande, me dieron ganas de perseguir y trabajar por mis sueños. Gracias a todo el que creyó, a los que creen y a los que algún día creerán”, escribió al presentar su participación.

Bad Bunny en Netflix

Tal como dijo, “desde niño me dieron ganas de ser grande” y sí que lo está cumpliendo. Bad Bunny no se ha quedado solo en la música, sino que también aparecerá en ‘Narcos', la famosa serie de Netflix. Así lo dio a conocer en la revista estadounidense Rolling Stone.

Comentó que un par de semanas antes de su presentación en el medio tiempo del Super Bowl al lado de Shakira, J Balvin y JLo, grabó varias escenas para la cuarta temporada de la serie. Sin embargo, su participación quedó incompleta y la pandemia por coronavirus detuvo las grabaciones.

