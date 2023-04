Al parecer, los rumores entre Bad Bunny y Kendall Jenner siguen siendo el tema romántico del momento. Tanto el cantante latino como la modelo estadounidense están siendo estrechamente relacionados debido a las sugerentes fotografías captadas por paparazzis. Sin embargo, el intérprete de “La Playa” habría desmentido categóricamente todo indicio de romance en su última presentación en el festival de Coachella 2023.

Coachella 2023, uno de los festivales musicales más importantes del planeta, inició el pasado viernes 14 de abril en California, Estados Unidos. Este año, el puertorriqueño Bad Bunny se perfilaba como uno de los intérpretes más sonados del medio y uno de los músicos latinos que encabecen el cartel del festival.

Es así que durante su presentación realizada el viernes, Benito demostró su madera de artista musical demostrando sus nuevas coreografías ante el público californiano. Temas como “Vete”, “Tití me preguntó” y “La santa” fueron parte del repertorio exhibido del Conejo Malo.

Bad Bunny durante su presentación en Coachella 2023 (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Aunque todo parecía ser un festival de éxito y ambiente musical, nadie esperaba que el cantante de 29 años decida mandar un mensaje claro y directo hacia sus fanáticos. Tal alocución logró ser tendencia en cuestión de horas, pues parece estar desmintiendo su compromiso con la socialité Kendall Jenner.

LA HISTORIA DE BAD BUNNY Y KENDALL JENNER

Si hacemos memoria, los primeros indicios de una relación entre el músico y la integrante del clan Kardashian comenzaron a salir en febrero. El portal Deux Moi señaló que varios testigos de la zona presenciaron el momento en que Bad Bunny y Kendall Jenner se fundían en un tierno beso dentro de un club en Los Ángeles.

Bad Bunny y Kendall Jenner (Foto: @musictrendscol/Twitter)

Al cabo de semanas, el rumor crecía tras los reportes de más testigos. Según la información recogida por La Vanguardia, Benito y Kendall fueron vistos abrazándose y dándose besos a mediados de marzo y tras salir de un conocido restaurante de sushi.

Ambas celebridades fueron vistos montando a caballo en California (Foto: TMZ.com)

Así llegamos hasta su última reunión juntos el 4 de abril en el Hidden Hills Equestrian Center de California, recinto donde fueron captados montando a caballo juntos.

EL CURIOSO MENSAJE DE BAD BUNNY CONTRA KENDALL JENNER

Ahora bien, minutos previos al inicio de una de sus canciones, Benito tuvo un minuto de reflexión y articuló un enigmático mensaje que dedicó hacia sus fanáticos en todo el planeta.

“No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben cómo en realidad vivos. En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean”, señalaba Bad Bunny.

bad bunny lanzó una indirecta por el supuesto romance con kendall jenner en coachella o fue mi idea?hajsjdd pic.twitter.com/wWgC36lAOT — Nicolás🫀 (@nicolvsfl) April 15, 2023

Tal exposición por parte del reggaetonero no hizo más que encender la pradera en redes sociales. Miles de internautas señalan que lo dicho por el intérprete de “Yonaguni” hacía clara referencia a los rumores de su supuesto amorío con la modelo.

“Bad Bunny negando a Kendall en medio de Coachella me define como persona”, “Qué valiente el Conejo Malo negando a Kendall”, “Seguro Bad Bunny quiere algo libre”, son algunos de los comentarios vertidos en plataformas como Twitter.

¿Serán unas palabras hacia la modelo o es simplemente su descargo contra la revista Time? Pues, de momento, el nacido en Puerto Rico volvió a ser tendencia en el ciberespacio. ¡A relajarnos un poco, Conejo Malo!