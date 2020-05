Bad Bunny, Beck, The Strokes, Iggy Pop, Tame Impala y Nina Kraviz son algunos de los artistas y grupos que actuarán en el festival Primavera Sound de 2021, cuya edición de este año fue cancelada por la crisis del coronavirus, y que regresará el próximo año con un cartel similar al que había anunciado para este junio.

Como ya ocurrió con la última programación, la organización del festival divulgó los primeros nombres por sorpresa a través de las redes sociales, donde públicó el 'line-up' con el que celebrará el 20 aniversario de esta cita sónica entre el 2 y el 6 de junio de 2021 en el Parque del Fórum de Barcelona.

Además de estrellas internacionales como la banda Gorilazz, Paloma Mami o Young Thug, también subirán al escenario artistas consolidados de la escena nacional, como C.Tangana, Bad Gyal, Amaia, Maria del Mar Bonet o Manel.

Entre el centenar de nombres que fueron desvelados sobresalen también los británicos Autechre, los estadounidense Beck y Dinosaur Jr, los irlandeses Fontains DC o los escoceses The Jesus and Mary Chain, que se sumarán a The National, Tim Burgess, Yung Beef y Yo la Tengo.

No aparecen, al menos por el momento, Lana del Rey, Brittany Howard y King Princess, destacados del cartel de 2020, pero se incorporan en cambio nuevos nombres como FKA Twigs, Jamie XX, Idles o Charli XCX.

El listado de actuaciones continúa con Koffee, Duki, Jenny Hval, Jamila Woods, Jessica Pratt, Pabllo Vittar, Shellac, Jorja Smith, Les Savy Fav, Lightning Bolt, Metronomy, Ela Minus o Einstürzende Neubauten.

El Primavera Sound, uno de los principales festivales musicales de España, anunció hace dos semanas que postergaba su edición de este año debido a las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria, tal como hicieron también el Sónar, el Rock Fest o el Festival Castell de Peralada, todos ellos en también en Barcelona

Resolvió así “posponer” la edición a junio de 2021, una decisión que la organización del Primavera Sound calificó como la “más difícil de su historia”, ya que la tomó después de que el pasado marzo y ante la previsión de que no podría celebrarse en sus fechas iniciales, aplazara la edición de su 20 aniversario hasta agosto.

Sin embargo, el plan de desescalada y la imposibilidad de llevar a cabo actos masivos o con gran afluencia de público este año llevaron al festival a decidir finalmente cancelar su edición de 2020.

No obstante, todas las entradas ya adquiridas serán válidas para los conciertos de 2021, con la inclusión de beneficios especiales para quienes decidan conservarlas, y también se podrá solicitar el reembolso de las mismas a partir del próximo miércoles 3 de junio.

