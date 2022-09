“House of the Dragon” se ubica en un periodo en el que la Casa Targaryen se encontraba en pleno apogeo. Por ello, podremos ver una gran cantidad de personajes con sus característicos cabellos blancos y, por supuesto, muchos dragones totalmente nuevos a lo que se vio en “Game of Thrones”.

Aunque el episodio 2, el cual se estrenó el pasado 28 de agosto, no tuvo las escenas gráficas del comienzo, sí sucedieron acontecimientos importantes como la elección de la segunda esposa del rey.

En una de las conversaciones que tiene Viserys Targaryen en su paseo con Laena Velaryon, la pequeña le pregunta sobre diversos dragones y también, cómo fue volar a Balerion antes de su muerte.

Dado que no entraron en muchos detalles, puede haber surgido la duda a parte de la audiencia, que no haya leído los libros, acerca de qué tiene de especial esta bestia conocida como el Terror Negro.

¿QUIÉN FUE BALERION EL DRAGÓN QUE MENCIONAN EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Balerion era el dragón más antiguo mientras estuvo vivo, pues nació en Valyria antes de que ocurriera su destrucción y fue nombrado en honor a uno de los antiguos dioses de dicha cultura.

Fue uno de los cinco dragones que Lord Aenar “El exiliado” llevó a Rocadragón cuando huyó. Sin embargo, es más conocido como el dragón que montó Aegon I durante su conquista, participando en la batalla conocida como el Campo de Fuego.

Ilustración de Balerion en el libro "Fuego y Sangre", en donde Aegon I lo está montando (Foto: Douglas Wheatly)

Dicho combate es famoso, pues los tres dragones de los hermanos atacaron al mismo tiempo y quemaron vivos a cuatro mil hombres, incluyendo a toda la línea de la Casa Gardener, los reyes del Dominio.

Además, fue el fuego de Balerion el que ayudó a fundir las espadas que Aegon había recolectado de sus enemigos y con lo que se construyó el Trono de Hierro.

¿CÓMO LUCÍA BALERION?

Balerion es el dragón más grande que ha visto Poniente y sus escamas eran de un intenso color negro. Su tamaño era tal que se decía que cuando volaba tapaba el sol y generaba una gran sombra en pueblos enteros. Por ello, llegó a ser conocido como el Terror Negro.

Sus dientes eran tan grandes y mortales como espadas, mientras que su mandíbula era capaz de tragarse a un mamut de un solo bocado. Al igual que sus cuerpo, el fuego que escupía era de color negro.

¿QUÉ OTROS TARGARYENS HAN MONTADO A BALERION?

Maegor el Cruel, el hijo de Aegon con su hermana Visenya, fue el siguiente jinete en montar a Balerion. Incluso esperó a la muerte de su padre, esperando pacientemente a reclamar al dragón más majestuoso de todos.

Con él, mató a su sobrino Aegon y su dragón, quien era muy pequeño para poder ganarle al Terror Negro. El hijo de Aenys se suponía debía ser coronado luego de la muerte de su padre, pero Maegor tomó posesión del trono y empezó su régimen de terror.

Por muchos años después de la muerte de Maegor, nadie se atrevió a tocar a Balerion hasta que Aerea Targaryen, la hija de Rhaena Targaryen, montó a Balerion en un acto de rebeldía, pero la bestia era demasiado poderosa para la joven y ambos desaparecieron por varios años.

Finalmente, una mañana se vio una sombra acercarse a las costas de Desembarco del Rey y Balerion aterrizó, llevando en su lomo a la agonizante princesa Targaryen, quien había adquirido un mal que se sospechaba provenía de Valyria.

El dragón también estaba herido con diversas llagas a medio sanar y un rasgón en su costado izquierdo.

¿CÓMO SE CONVIRTIÓ BALERION EN EL DRAGÓN DE VISERYS I TARGARYEN?

Balerion fue el primer dragón en instalarse en Pozo Dragón, el cual había sido terminado por el rey Jaehaerys I. En 93 d.C., Balerion ya estaba viejo y cansado. Por ello, cuando Viserys lo reclamó, fue difícil despertarlo e, incluso, se resistió a emprender vuelo cuando se subió sobre él.

Cuando lo obedeció, volaron alrededor de Desembarco de Rey por un rato, aunque en realidad Viserys tenía la intención de llegar hasta Rocadragón, pero se dio cuenta que el dragón no iba a poder completar el viaje.

¿CÓMO MURIÓ BALERION?

Unos seis meses después de que Viserys reclamara a Balerion como su dragón, la antigua bestia murió de vejez. Después de ello, no volvió a reclamar otro dragón.

El cráneo que vemos en el primer episodio de “House of the Dragon”, cuando Viserys le cuenta a su hija Rhaenyra por qué Aegon conquistó Poniente, es el de Balerion. Después de la rebelión de Robert, el rey Baratheon movió sus huesos a las mazmorras de la Fortaleza Roja.