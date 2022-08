En estos momentos, Natália Subtil y Sergio Mayer Mori están atravesando por una pelea que ha llegado hasta los medios de comunicación debido a que ella ha asegurado que, desde hace varios meses, no recibe dinero del padre de su hija para apoyar en la manutención.

Las discusiones mediáticas han provocado que el exdiputado Sergio Mayer Bretón entre en la discusión, dando declaraciones que han sido catalogadas de polémicas y han hecho más leña al fuego entre todo lo sucedido.

Si bien ahora todas las cámaras y reflectores se han puesto en los protagonistas de las discusiones, hay que pensar en que lo principal es la pequeña de cinco años, quienes es la que más atención necesita en estos momentos. En tanto, ¿qué papel juega Bárbara Mori?

Sergio Mayer Mori y Natália Subtil tuvieron una hija durante su romance (Foto: Natália Subtil / Instagram)

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE BÁRBARA MORI Y SU NIETA?

Debido a todo el problema de estos momentos, Natália Subtil ha concedido varias entrevistas a diferentes medios de comunicación, por lo que hay declaraciones de varios temas relacionados, los cuales también incluyen a Bárbara Mori.

Según la brasileña, la actriz no se ha metido en los problemas o discusiones que sus demás familiares sí. Además, enfatizó en que no quiere inmiscuirse en nada y menos con su expareja, quien sí está hablando mucho al respecto.

Además, Natália ha contado cómo es la relación de Bárbara Mori con su hija, resaltando que es la única que se acerca a ella, afianzando sus lazos de abuela, aunque ello no es muy seguido debido a la apretada agenda que puede tener.

“Bárbara ve a la niña. Digamos que no tengo relación con nadie, es todo muy formal y educado por la niña, pero la abuela sí la ve cuando se puede porque siempre está en una producción”, comentó.

¿QUÉ EXIGE NATÁLIA SUBTIL?

La brasileña ha dejado en claro que está buscando que el padre de su niña, Sergio Mayer Mori, se haga responsable de los gatos que, por ley, le corresponde y asegura que, hace cinco meses, no recibe nada.

“Pido lo justo, no pido nada que no existe, pido lo que la ley dice que es, escuela, gastos médicos, útiles de escuela, no estoy pidiendo nada de otro mundo”, indicó en “Ventaneando”.