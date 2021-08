La actriz ecuatoriana Bárbara Najas, recordada por interpretar a Johana en “El final del paraíso” y a la Nena en la teleserie “3 familias” de Ecuavisa, decidió alejarse de las producciones y novelas para dedicarse a otros proyectos personales.

Najas empezó en el mundo de la actuación a los 14 años de edad, en el grupo de Teatro La Mueca, donde Oswaldo Segura fue su maestro. Años más tarde, estudió producción de televisión en el Instituto Superior de Estudios de Televisión (ITV).

En 2016, durante su etapa académica, obtuvo la oportunidad de ingresar al elenco “3 familias”. En dicha producción la actriz interpretó a Lorena Plaza ‘La Nena’, una joven perteneciente a la familia Plaza Lagos y que dentro de la trama tuvo una historia crucial que destaca la realidad de una adolescente y su ingreso a la universidad.

Tras participar en esta producción ecuatoriana, Bárbara Najas viajó a Bogotá, Colombia. En 2018 se unió al elenco de “Sin senos sí hay paraíso” para interpretar a Johanna, un papel antagonista en “El final del paraíso”. Esta fue la última vez que se le vio a la actriz en una serie.

¿POR QUÉ BÁRBARA NAJAS SE ALEJÓ DE LA ACTUACIÓN?

Tras su participación en “El final del paraíso”, la actriz ecuatoriana anunció que se alejaría del mundo de la actuación a raíz de su problema con el acné. En un comienzo dijo que sería solo por tres años; sin embargo, en una publicación del mes de junio, Najas manifestó que esta decisión podría ser definitiva.

Desde el año pasado con mi problema de acné, decidí retirarme de la actuación unos 3 años.

Ahora estoy dedicada a otra carrera.

Cuando termine esta profesión regreso (o bueno tal vez no, no se sabe). — Bárbara Najas (@barbaranajas) June 24, 2021

Si bien es cierto, al comienzo su distanciamiento de estas producciones fue por el tema del acné, ahora la artista se dedica a otra carrera, la cual la tiene muy emocionada. En una reciente publicación de Instagram, Bárbara ha manifestado que por fin ha encontrado la paz y tranquilidad que necesitaba desde hace muchos años.

“Esto me está sanando el 2019 y 2020. Tranquilidad, paz y todo lo que necesitaba desde hace años. Tal vez muchos no lo entiendan y piensan que es chiste cuando digo que lo único que quiero es preocuparme al 100% por mi”, se lee en la introducción.

“No he parado de trabajar físicamente desde el 2013, siempre quise darme unos 2 años de paz absoluta… y aquí me ves, cumpliendo ese deseo”, manifestó la artista ecuatoriana.

¿CÓMO ES LA LUCHA DE BÁRBARA NAJAS CONTRA EL ACNÉ?

En septiembre de 2020, la actriz Bárbara Najas mostró su rostro con acné en Instagram como muestra de su lucha y de no sentir vergüenza de su condición. “Esta soy yo, sí, con granos”, se lee en la publicación.

“En diferentes etapas de mi vida he tenido que lidiar con esto y créeme que no ha sido nada fácil. He pasado por diferentes dermatólogos y solo se cura por temporadas, después vuelven a salir y tengo que saber llevarlo”, explicó la artista.

“Creo que es hora de valorar más lo que realmente somos, tener granos o cicatrices no nos hacen peores, hacer sentir mal a otros por su apariencia, eso si te hace desagradable”, finalizó.