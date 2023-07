Martha Higareda es conocida no solo por sus participaciones en películas mexicanas como “Fuga de reinas” o “No manches Frida”, sino también por sus experiencias en Hollywood. Sin embargo, algunas de sus historias han generado dudas entre sus fanáticos, quienes se preguntan si realmente son verídicas o inventadas. Sobre todo la que involucra a Ryan Gosling de la película “Barbie”.

La actriz ha compartido anécdotas sorprendentes, como haber rechazado un papel protagónico en “Y tu mamá también” de Alfonso Cuarón o haberse negado a salir con Jared Leto por tener novio.

También ha mencionado que aprendió a leer, sumar y restar a los 4 años, lo que ha llamado la atención de muchos.

Por supuesto, el protagonista de películas como “The Notebook” y el nuevo Ken de “Barbie”, también debía ser parte de una de sus anécdotas.

Martha Higareda es una actriz mexicana originaria de Villahermosa, Tabasco (Foto: De Todo Un Mucho)

¿CÓMO FUE EL ENCUENTRO DE MARTHA HIGAREDA CON RYAN GOSLING?

En una entrevista con Omar Chaparro, Martha Higareda contó que conoció a Gosling de una manera peculiar. Mientras estaban en un restaurante en Los Ángeles, sufrió un accidente y cuando se iba a resbalar, Ryan Gosling la sostuvo para evitar la caída.

“Estoy en Los Ángeles y me viene a visitar Andrea. Nos fuimos a un restaurante y estábamos comiendo y le cayó mal la comida. Pues nos paramos, se me atora el suéter, yo lo jalo poquito y me voy a resbalar. Y cuando me voy a resbalar me cacha Ryan Gosling”, contó en octubre de 2020.

Además, durante el incidente, una amiga de Higareda tuvo un problema estomacal bastante evidente.

“Andrea se pedorrea en ese momento. Me dice ‘oh my god Martha. De verdad que sí te urge ir al baño’ y me echa la culpa de su pedo”, agregó.

Esta historia la volvió a contar en una entrevista que tuvo con Ryan Gosling y Margot Robbie, cuando estaban realizando la rueda de prensa de “Barbie” en México. Aunque sin incluir la parte de los gases.

“Estaba cenando con una amiga, y me levanté y mi suéter se atoró en una de las sillas y me muevo así. Esto fue en Los Ángeles. Y me muevo así y de repente estoy tropezando. Y un chico me agarra así, muy rápido”, les dijo a los protagonistas de la película de Mattel. “Me doy la vuelta y eres tú. Y yo me quedé como ¡Qué momento tan bizarro! Así que quería darte las gracias. Esto pasó hace miles de años así que probablemente no te acuerdas, pero para mí fue un momento muy específico. Para mi amiga también. Así que bueno, muchas gracias”.

¿MARTHA HIGAREDA FUE RESCATADA POR RYAN GOSLING?

Durante el estreno de “Barbie” en México, un reportero le preguntó a Ryan Gosling si conocía a Martha Higareda. Ante su negativa, el público dio por sentado que la anécdota de la actriz era falsa.

Por ello, la entrevista a los protagonistas de la película era su oportunidad. Aunque Gosling no parecía tener memoria del incidente, cuando le preguntó en qué restaurante había ocurrido, reconoció el local, lo que no da a entender que suele acudir allí.

El actor asintió con la cabeza, mientras que su coprotagonista lo llamó “héroe” por su rápida reacción.

“Justo el momento exacto, el momento preciso”, agregó él.