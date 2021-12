Barış Arduç viene dando mucho de qué hablar en Turquía por su gran trabajo el drama histórico “Büyük Selçuklu”, donde interpreta al personaje principal, Alparslan. Fuera de su país de origen, el actor también ha logrado cautivar al público con sus interpretaciones. En España, por ejemplo, es querido por su protagónico en “Te alquilo mi amor” (“Kiralık Aşk”, en su idioma original). Sin embargo, la actuación no ha sido su único trabajo.

De hecho, Barış Arduç ha revelado que en su pasado fue rescatista y le tocó trabajar duro para cumplir con sus objetivos, incluso exponiendo su vida para salvar a las personas. En una ocasión, cuenta el actor tuvo en sus manos la vida de más de mil personas, a las que tuvo que socorrer, pero que, en un momento determinado, un accidente le cambió el destino y tuvo que dejar ese trabajo y ocuparse de otros asuntos.

BARIŞ ARDUÇ: CÓMO FUE SU VIDA COMO RESCATISTA

“Rescaté a más de mil personas”, desveló el protagonista de “Te alquilo mi amor” en una entrevista con edición turca de GQ. Además, contó que, durante ocho años, antes de dedicarse a la actuación, fue socorrista en Şile, una pequeña ciudad en la costa del mar Negro y destino turístico importante entre los turcos, en los últimos años.

Barış Arduç ha revelado que en su pasado fue rescatista y le tocó trabajar duro para cumplir con sus objetivos, incluso exponiendo su vida para salvar a las personas (Foto: Barış Arduç/Instagram)

Barış Arduç recordó emocionado aquella etapa de su vida y la responsabilidad que suponía que la seguridad y, prácticamente sus vidas, estuvieran sus manos. Por lo que debía actuar rápido y con mucha serenidad a la hora de hacer un trabajo de rescate.

Sin embargo, no siempre las cosas salían como lo planeaba y el actor tuvo que enfrentarse a una tragedia, misma que la padeció solo. “Había una tía y una sobrina. No pude alcanzarlas, se ahogaron”, contó Arduç. Este momento le costó mucho superarlo. “Estaba tan mal, estaban en mis sueños... Me costó dos años poder afrontarlo y asimilarlo”, relató.

Después de ese accidente y luego de superar el drama que vivió, el actor decidió dejar su trabajo como rescatista y enfocarse en otros temas. Barış Arduç consiguió una beca en la Kayseri Erciyes University Sports Academy con la intención de dedicar su vida al deporte. Sin embargo, apareció la actuación cuando menos lo esperaba.

Barış Arduç en una foto disfrutando de la playa (Foto: Barış Arduç/Instagram)

Barış comenzó a asistir a cursos de interpretación, hasta que en 2011 logró sus primeros papeles en “Küçük Hanımefendi”, “Dinle Sevgili” y “Pis Yedili”. Desde entonces, el actor no ha parado de trabajar.

UNA VIDA AYUDANDO A LAS PERSONAS

Más allá del deporte y la actuación, y su trabajo como rescatista, el actor siempre ha tenido una conexión especial con las personas. De hecho, tiene una faceta solidaria a la que dedica mucho tiempo. Es embajador de buena voluntad de Kansersiz Yaşam Derneği, una organización de apoyo a los enfermos de cáncer de Turquía y colabora activamente en proyectos benéficos.

En 2015, participó en el Charity Marathon Angels for Sport en apoyo de los niños con cáncer y en diciembre de ese mismo año participó cantando en un concierto benéfico nocturno en TEGV.

Barış Arduç en una foto junto a su perro (Foto: Barış Arduç/Instagram)