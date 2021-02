“Barrenderos espaciales”, también conocido como “Space Sweepers” en inglés o “Seungriho” en su idioma original, es una película del cineasta surcoreano Jo Sung-hee, reconocido por su trabajo en “A Werewolf Boy”. Esta es una ambiciosa película de ópera espacial que parece tener un presupuesto enorme para lo que propone, pero en realidad es todo lo contrario.

En comparación con Hollywood, la película contó con un humilde presupuesto de 21 millones de dólares. La película es un espectáculo visual que mantiene a la audiencia al borde de sus asientos de principio a fin. Lástima que “Space Sweepers” no se estrene en los cines, porque es una película perfecta para disfrutar de sus efectos en la pantalla grande.

La historia se narra en el año 2092. La Tierra se ha vuelto casi inhabitable, por lo que una sección elegida de la población llega a residir en un segundo hogar utópico en las órbitas, mientras que el resto de la humanidad espera una muerte lenta en la Tierra o trabaja como parte de equipos de recolección que recuperan desechos espaciales.

La historia se centra en una de esas tripulaciones y en cómo sus vidas cambian repentinamente cuando encuentran a una chica misteriosa mientras arreglan su barco después de otro día de trabajo que amenaza su vida. ¿Quién es ella? ¿Qué significa su final? Aquí te responderemos estas preguntas.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BARRENDEROS ESPACIALES”?

En este mundo desolador y distópico, una organización multinacional llamada UTS sirve como una rara fuente de luz. El fundador y director ejecutivo de la empresa, James Sullivan, parece creer que la vida tal como la conocemos está llegando a su fin en la Tierra. Entonces, ha construido un hogar temporal para un grupo seleccionado de personas en las órbitas, con planes para eventualmente hacer que Marte sea habitable.

Ya han comenzado a cultivar vida en ese planeta mediante el uso de una súper planta llamada Árbol de la vida. Como Sullivan revela a un grupo de reporteros de la Tierra, UTS pronto anunciará la apertura de una colonia en Marte. Más allá de este panorama color de rosa, la realidad es algo diferente. UTS ha estado agotando la riqueza y los recursos de la Tierra mientras arroja materiales radiactivos en el planeta.

Además, las acciones de la empresa han provocado muchos de los desastres naturales recientes. La película ofrece un vistazo a los antecedentes de cada uno de sus cuatro personajes principales, dos de los cuales comparten historia con Sullivan. Tae-ho es un ex comandante de la Guardia Espacial que se rebeló contra Sullivan y renunció debido a su moralidad innata.

"Space Sweepers" es la nueva película surcoreana de Netflix (Foto: Netflix)

Pierde a su hija adoptiva Su-ni en un accidente espacial masivo y ha estado tratando de traerla de regreso desde entonces. El Capitán Jang era parte de un equipo anti-UTS y estuvo muy cerca de asesinar a Sullivan. Tiger Park es un ex capo de la droga que huyó de la Tierra después de ser condenado a muerte. Bubs es el único miembro no humano de la tripulación. Ex robot militar, quiere que le hagan un injerto de piel para que parezca una mujer humana.

Cuando este grupo de personalidades desiguales conoce a Dorothy por primera vez, es comprensible que crean en la propaganda que UTS ha estado difundiendo sobre ella. Sin embargo, eventualmente descubren que ella no es la bomba que UTS dice que es. Ni siquiera es un robot. En realidad, es una niña humana con nanobots de última generación en su interior.

Después de que le diagnosticaran una enfermedad incurable, su padre le inyectó los nanobots. Pronto se descubrió que no solo curaban la enfermedad, sino que también le otorgaban poderes increíbles, incluida la capacidad de cultivar plantas. UTS la usó para crear el Marte paradisíaco que muestran en su propaganda. No existe una superplanta. Es solo a través de las habilidades de Dorothy.

"Space Sweepers" es la nueva película surcoreana de Netflix (Foto: Netflix)

Según las afirmaciones de UTS, una organización terrorista llamada Black Fox ha secuestrado a Dorothy. En realidad, Black Fox es una organización ambiental que trabaja en estrecha colaboración con el padre de Dorothy. Su verdadero nombre es Kang Kot-nim. Tal como lo hicieron los miembros de Black Fox antes que ellos, la tripulación se da cuenta de que Dorothy puede potencialmente hacer que la Tierra sea habitable nuevamente con sus habilidades.

La capitana Jang llamó a su ruinoso barco Victory. Ella y su equipo descubren que UTS ha colocado a Kot-nim y una bomba de hidrógeno dentro de la estación de trabajadores llamada Factory. Sullivan planea lanzar la Fábrica a la Tierra, sabiendo que la explosión resultante acabará con todas las personas en la Tierra. Los miembros de la tripulación logran rescatar a Kot-nim y dejarla con uno de sus amigos carroñeros.

Luego, toman la bomba de hidrógeno e intentan poner suficiente distancia entre Victory y la Fábrica para que esta última no esté dentro del radio de explosión. Sullivan intenta interceptarlos, vistiendo un traje de combate mecánico. Para cuando se da cuenta de que Kot-nim no está en el barco, ya es demasiado tarde.

"Space Sweepers" es la nueva película surcoreana de Netflix (Foto: Netflix)

La bomba explota, matando a Sullivan. Pero afortunadamente para la tripulación, una entidad parecida a un dios los está cuidando. Kot-nim los saca del radio de la explosión justo a tiempo, salvando sus vidas. Los agentes de UTS mataron al padre de Kot-nim. Los miembros de la tripulación de Victory son lo más parecido a una familia que tiene ahora. Entonces sí, ella va a vivir con ellos.

Con la ayuda de Kot-nim, Tae-ho puede hablar con Su-ni por última vez. Su-ni ya está fuera del alcance humano, pero esta conversación lo ayuda a encontrar un cierre y seguir adelante con su vida. Bubs consiguió el injerto de piel que quería, mientras que las autoridades ya no persiguen a Tiger.

Los cuatro todavía son carroñeros, aunque su barco evidentemente ha sufrido varias actualizaciones. En cuanto a la Tierra, el planeta se está curando con la ayuda de Kot-nim. Cada día brotan nuevas plantas y los animales regresan. La película comienza con tanto pesimismo sobre la capacidad humana de autodestrucción, pero termina con una nota increíblemente positiva.