Barry Keoghan dará vida al personaje de Druig en “Eternals”, película dirigida por Chloé Zhao y una de las cintas más esperadas de Marvel, pues está destinada a ser la película número 26 en el Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). El actor de 28 años fue noticia estos últimos días tras conocerse que fue hospitalizado con graves lesiones faciales después de ser víctima de una agresión.

El actor irlandés compartirá roles con Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington y Richard Madden, entre muchos otros. Su personaje, el villano Druig, es el hijo de Valkin y primo de Ikaris en Marvel Comics. En los tiempos modernos, Druig se desempeñó como agente de la KGB en Rusia y descubrió que disfrutaba torturando a la gente. Keoghan fue confirmado en el 2019 para el personaje.

Desde entonces, el actor se ha ido preparando para su debut en el mundo de los superhéroes. Pues, no solo “Eternals” será la única cinta que filme. El año que viene estará en “The Batman”, la película de Matt Reeves con Robert Pattinson como el Caballero Oscuro, en el rol de Stanley Merkel, oficial de policía de Gotham City. Keoghan también estará en la serie “Masters of the Air”, donde once hombres dentro de un bombardero conocido como la ‘Fortaleza Voladora’ luchan por sus vidas contra una gran cantidad de combatientes alemanes enemigos.

Con la habilidad de someter a alguien a su memoria más traumática, Druig no es un Eternal con aspiraciones heroicas. En los cómics es un funcionario y luego el líder absoluto de la nación ficticia de Vorozheika (Foto: Marvel)

¿QUÉ PASÓ CON BARRY KEOGHAN, EL ACTOR DE “ETERNALS”?

Sin embargo, una lamentable noticia llegó desde su país de origen. Según reportó el periódico local Sunday World, la noche el sábado 21 de agosto, Barry Keoghan fue agredido durante un asalto en la localidad de Galway, en Irlanda. El actor de 28 años fue encontrado alrededor de las 3:00 de la madrugada del domingo a las afueras de uno de los hoteles más elegantes de la ciudad, donde al parecer estaba hospedado.

El intérprete sufrió lesiones y cortes en el rostro. Horas más tarde de llegar al hospital para ser atendido, fue dado de alta, de acuerdo con la información proporcionada por el mismo medio.

De acuerdo con información de The Independent uno de los vecinos indicó que el joven actor habría salido a un bar unas horas antes para encontrarse con algunos amigos. Por ahora, no se han producido arrestos en relación a posibles autores de la agresión.

Asimismo, de acuerdo con el medio, no se espera que Keoghan presente cargos, aunque las investigaciones para determinar las causas de lo ocurrido están en curso.