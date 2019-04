Batista se retiró de la WWE: El ‘Animal’ y el gran legado que dejó en la lucha libre

En el mundo del wrestling son muy pocos los luchadores que dejaron un gran legado en la WWE. Este domingo 7 de abril, los más de 80 mil espectadores fueron testigos de la gran batalla que protagonizó Batista ante Triple H en WrestleMania 35 en el MetLife Stadium de New Jersey. Horas después de la derrota, el hombre de 50 años anunció su retiro tras 19 años de carrera dejando un legado increíble para los nuevos prospectos que están en competencia.

“A todos los @wwefans en todo el mundo que me dieron la oportunidad de suspender su incredulidad, gracias. Desde la mayor parte de mi corazón, gracias por permitirme entretenerte. Esta noche fue el final de mi libro de cuentos y quería dejarte con todo lo que tenía para dar.Extrañaré este teatro de violencia más de lo que puedo expresar con palabras, pero me retiro oficialmente. Estoy orgulloso de lo que he logrado, salgo con gran salud y, sin lugar a dudas, el espectáculo continuará”, indicó Batista en Instagram.

El ‘Animal’ tuvo un amplio recorrido en la WWE, donde logró títulos sin precedentes y combates legendarios a lo largo de su carrera. Batista fue campeón de la WWE 2 veces, 4 veces Campeón Mundial Pesado, Campeón en parejas de la WWE con Rey Misterio, Campeón Mundial en Parejas con Ric Flair (2 veces) y John Cena (1 vez), ganó el Royal Rumble de 2004 y 2005, formó parte del mítico equipo de ‘Evolution’; y por si fuera poco, es dueño del ‘Batista bomb’.

Batista tuvo su última pelea en WWE contra Triple H en WrestleMania 35. Captura

CAMPEONATOS Y LOGROS EN LA LUCHA LIBRE

- Ohio Valley Wrestling/OVW

OVW Heavyweight Championship (1 vez)



- World Wrestling Entertainment/WWE

WWE Championship (2 veces)

World Heavyweight Championship (4 veces)

WWE Tag Team Championship (1 vez) - con Rey Mysterio

World Tag Team Championship (3 veces) - con Ric Flair (2) y John Cena (1)

Royal Rumble (2005)

Royal Rumble (2014)



- Pro Wrestling Illustrated

Luchador del año (2005)

PWI Luchador que más ha mejorado - 2005

Situado en el Nº257 en los PWI 500 de 200

Situado en el Nº28 en los PWI 500 de 2002

Situado en el Nº20 en los PWI 500 de 2004

Situado en el Nº1 en los PWI 500 de 2005

Situado en el Nº23 en los PWI 500 de 2006

Situado en el Nº8 en los PWI 500 de 2007

Situado en el Nº15 en los PWI 500 de 2008

Situado en el Nº16 en los PWI 500 de 2009

Situado en el Nº6 en los PWI 500 de 2010



- Wrestling Observer Newsletter

WON Feudo del Año - 2005, vs. Triple H

WON Feudo del Año - 2007, vs. The Undertaker

WON Luchador más sobrevalorado - 2006



DAVE BAUTISTA Y SU MUNDO EN HOLLYWOOD

Dave Bautista hizo el papel de Drax el Destructor en Guardianes de la Galaxia, una de las películas que más taquilla logró. (Foto: Marvel Studios) Marvel Studios

Bautista, el excampeón mundial de pesos pesados, centró su carrera en Hollywood, donde cosechó grandes éxitos en taquilla como su aparición en la saga de The Avengers como ‘Drax The Destroyer’. El exluchador de la WWE deja un legado cargado de títulos y puede presumir ser uno de los principales miembros de la segunda época dorada de la empresa.

‘El Animal’ protagonizó El hombre de los puños de hierros (2012), Riddick (2013), la película de James Bond Spectre (2015) y Blade Runner 2049 (2017). Además, estuvo en la filmación de Guardianes de la Galaxia, Guardianes de la Galaxia 2 y Avengers: Infinity Wars (2018).

En agosto de 2012, Bautista firmó un contrato con Classic Entertainment & Sports para luchar en las artes marciales mixtas (MMA). Ganó su única pelea de MMA el 6 de octubre de 2012, derrotando a Vince Lucero por nocaut técnico en la primera ronda.

Batista protagonizó una imagen viral que se publicó en rede sociales. "Esta hermosa y pequeña alma me recuerda todo lo que es bueno en la vida", indicó. Instagram

PELÍCULAS QUE PARTICIPÓ DAVE BAUTISTA

2006: Relative Strangers como Cameo

2009: My Son, My Son, What Have Ye Done? Como agente de policía

2010: Wrong Side of Town como Big Ronnie B.R

2011: House of the Rising Sun como Ray

2011: The Sscorpion Kin 3 como Argomael

2012: El Hombre de los puños de hierro como Brass Body

2013: Riddick como Díaz

2014: Guardianes de la Galaxia como Drax el Destructor

2014: L.A Slasher como Narcotrficante

2015: Heist como Cox

2015: Spectre como Mr. Hinx

2015: Kickboxer: Vengeance como Tong Po

2016: El portal del guerrero como arun el cruel

2017: Bushwick como Stupe

2017: 2048: Nowhere to Run como Sapper Morton

2017: Guardianes de la Galaxia Vol 2 como Drax el Destructor

2018: Anvenger: Infinity War como Drax el Destructor

2018: Hotel Artemis como Everest

2018: Final Score como Michael Knox

2018: Escape Plan 2 como Trent De Rosa

2019: Avengers: Endgame como Drax el Destructor