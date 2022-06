“El caballero de la noche”, protagonizada por Christian Bale y dirigida por Christopher Nolan, es, para muchos fanáticos, el mejor Batman de la historia, pues no solo le imprimió el tono oscuro que caracterizaría a DC Comics, sino que brindaría memorables villanos a la trilogía.

En una época en la que las cintas de superhéroes no eran tan populares como lo actualmente, la saga del vigilante de “Gotham City” atrapó a la audiencia y la convirtió en una referente del género.

Y es que, aunque DC y Warner han intentado reemplazar a Bruce Wayne con otros actores, como Iain Glen (Titans), David Mazouz (Gotham), Ben Affleck y Robert Pattinson, lo cierto es que el más exitoso de los últimos tiempos es Christian Bale.

Christian Bale protagonizó la trilogía de "The Dark Night" (Foto: Warner Bros.)

CHRISTIAN BALE EN “BATMAN”

Actualmente, el futuro de Bale está muy lejos de DC. De hecho, está del otro lado, pues es parte del cast de “Thor: Love and Thunder”, donde interpreta a “Gorr the God Butcher”, el villano principal de la cinta.

Sin embargo, el regreso de Michael Keaton, quien interpretó a “El buitre” en “Spider-Man”, como “Batman” en “The Flash”, despertó la esperanza de que Bale volviese al DCU.

En conversación con Screen Rant, el actor de 48 años fue consultado sobre un posible regreso a dar vida a “Bruce Wayne”.

“No. Nadie me lo ha mencionado nunca. De vez en cuando la gente me dice: ‘Oh, escuché que te acercaron y te ofrecieron todo esto’. Y yo digo: ‘eso es una novedad para mí. Nadie ha dicho eso’”, comentó el actor.

Además, reveló que alguna vez conversó con Christopher Nolan y le dio la única condición con la que volvería a rodar una cinta del “Hombre murciélago”.

“Tenía un pacto con Chris Nolan y dijimos: ‘oye, mira, hagamos tres películas y luego vámonos. No nos demoremos demasiado’. En mi opinión, sería algo asi como Chris Nolan diciendo: ‘sabes qué, tengo otra historia que contar’. Y si quisiera contar esa historia conmigo, estaría dentro”, comentó.