Uno de los intérpretes de Robin más reconocidos es el que dio vida Burt Ward. El popular ``Joven Maravilla’' del show de los 60, cautivó rápidamente a la audiencia con su ocurrencias y adorable aspecto. Si bien este rol lo limitó es su carrera actoral, a diferencia de otros artistas con la misma situación, él toma esto de buena manera.

Burt es uno de los pocos actores del programa que aún sigue con vida. Actualmente tiene 76 años y empezó en este rubro a los 21. Su apariencia delgada e inocente lo hizo el candidato ideal para el papel de Robin; sin embargo, había un detalle que no le permitía desarrollar el personaje a la perfección.

Si bien Ward era uno de los favoritos para quedar en el papel de Robin, los productores del programa veían necesario hacer un cambio drástico en el actor para que la imagen adolescente del personaje coincidiera con su cuerpo. Fue así como lo sometieron a un curioso tratamiento hormonal.

¿CUÁL ERA EL ‘PROBLEMA’?

Al igual que actores como Robert de Niro o Joaquin Phoenix, que debieron hacer cambios en su peso para lograr la correcta encarnación de su personaje, Burt debía tomar unas pastillas para reducir el tamaño de una parte de su cuerpo, que quedaba expuesto con su revelador traje.

A diferencia de Adam West (Batman), a quien necesitaban darle volumen en la entrepierna para reflejar masculinidad, al menudo Robín debían disimularle esa área. Antes de pedirle que siguiera el tratamiento, los de vestuario intentaron cubrir el tamaño de su miembro con fajas y otros implementos; sin embargo, todo era en vano.

LA PRESIÓN DEL PÚBLICO

Los clamores de madres que apelaban a la decencia obligaron a la producción a poner manos a la obra en el joven. Fue así como le propusieron seguir un tratamiento hormonal que solucionaría el ‘problema’. De esta forma, Ward tomó las pastillas (que reducirían su entrepierna) durante tres días, hasta que se dio cuenta que sus deseos de ser una estrella le podían causar un daño permanente.

No solo el tamaño de su anatomía quedaría reducido para siempre, sino también las posibilidades de ser padre. Así pues, decidió interrumpir el procedimiento sin decirle a nadie. Esta curiosa anécdota la contó el actor en su libro autobiográfico: ’'Boy Wonder. My life in tights (Joven Maravilla. Mi vida en calzas)’'.

EL SALVADOR DE ANIMALES

El año pasado, Ward fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama en Los Ángeles. Actualmente, vive junto a su esposa Tracy Posner, con quien tiene una fundación que salva la vida de perros. En sus más de 20 años dedicados a esta noble obra, han logrado dar una segunda oportunidad a más de 50 mil canes; y en su casa, conviven con 50 de ellos.