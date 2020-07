La serie de “Batwoman” ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Si bien ya se sabía que Ruby Rose dejaría la serie para la segunda temporada, a muchos les cayó por sorpresa que haya sido Javicia Leslie la elegida para interpretar al personaje, ya que ambas actrices son muy diferentes físicamente.

Sin embargo, The CW confirmó que no se tratarían de la misma persona, sino la serie presentaría a la nueva actriz como Ryan Wilder, un personaje completamente original de “Batwoman” que llegaría para enero del 2021 con su parte 2. Esto ha presentando una gran oportunidad para el Arrowverso y la mitología de Batman.

Durante muchos años, los fans se han concentrado en la Bati-familia con nombres altamente conocidos como Robin, Nightwing, Gatúbela, Batwoman, pero existen otros miembros que no han sido explorados con su debida profundidad en otras películas o series basadas en los cómics del universo de DC.

Por su parte, el Arrowverse no solamente ha incluido en “Batwoman” a uno de los miembros más valiosos de esta familia, sino que a lo largo de su historia también ha mostrado a otros nacidos de Gotham City. ¿Qué otros miembros de la familia de Batman han aparecido en las series de The CW? Aquí lo averiguaremos.

1. Alfred Pennyworth

Los miembros de la Bati-Familia que están en el Arrowverse (Foto: DC Comics)

Otro miembro destacado de la extensa familia de Bruce que ha sido llamado varias veces es su fiel mayordomo Alfred Pennyworth. Comenzando con hacer referencia a su nombre como la contraseña de Wi-Fi para Wayne Enterprises, Alfred también desapareció misteriosamente de Gotham City antes de que Kate se convirtiera en Batwoman.

Basado en la exposición que se ha dado hasta ahora en Batwoman, Alfred definitivamente parece estar vivo y en algún lugar. Es posible que se haya ido con Bruce cuando decidió abandonar repentinamente su vida como Batman para ir a donde quiera que esté ahora.

2. Julia Pennyworth

Los miembros de la Bati-Familia que están en el Arrowverse (Foto: The CW)

A pesar de la extraña ausencia de Alfred, Lucius no es el único miembro de la Familia Bat que hace que su descendencia forme parte del equipo de Batwoman. La primera temporada presentó a la hija de Alfred, Julia Pennyworth, quien tuvo un pasado con Kate y descubrió la alianza de su padre con el Caballero Oscuro hace años.

Si bien ella es una de las pocas miembros de la familia Bat que está realmente en el Arrowverse en carne y hueso, la presentación de Julia fue controvertida cuando “Batwoman” cambió su origen étnico como canonicamente birracial a blanco. A pesar de tener una alianza sombría con Safiyah Sohail, quien será el villano de la temporada 2, Julia se ha acercado al equipo Batwoman, particularmente con Sophie Moore, ya que tienen un romance continuo.

3. Luke Fox

Los miembros de la Bati-Familia que están en el Arrowverse (Foto: The CW)

Aunque el Arrowverse nunca verá a Lucius Fox ayudando a Batwoman, Luke sigue los pasos de su padre al convertirse en el gurú técnico de su equipo. Mientras desempeña un papel similar al de su padre para Kate, el papel de cómic de Luke en la familia Bat es significativamente diferente: también se ha convertido en un superhéroe compañero, Batwing.

En la mitología de Batman, Luke se convierte en la segunda persona en asumir el manto después de que David Zavimbe abandona el título. Si bien aún no se ha convertido en su heroico homólogo cómico en “Batwoman”, la temporada 2 podría ver que Luke lo acerque más a adaptarse junto a la nueva Batwoman.

4. Lucius Fox

Los miembros de la Bati-Familia que están en el Arrowverse (Foto: DC Comics)

Mientras Alfred es uno de los aliados más cercanos de Bruce en la Familia Bat, hay otro que existe en Arrowverse: Lucius Fox, el talentoso genio técnico que ayudó al cruzado con capa con todos sus juguetes. A diferencia de otros personajes de Batman que han sido nombrados, su estado se estableció al principio de la temporada 1 de “Batwoman”.

En 2015, el día de la graduación de su hijo Luke, Tommy Elliot, quien más tarde se convierte en el villano Hush, contrató a un sicario para que fuer por Lucius en un intento de tomar posesión del diario de Fox, lo que resultó en su asesinato. El diario, que fue una historia de conducción en la mitad posterior de la primera temporada de “Batwoman”, contiene detalles sobre la tecnología que desarrolló para Wayne Enterprises.

5. Robin

Los miembros de la Bati-Familia que están en el Arrowverse (Foto: DC Comics)

Dick fue la primera persona en operar como Robin antes de convertirse en Nightwing, pero en el Arrowverse, parece haber otro Boy Wonder en este momento. En la primera temporada de “Batwoman”, Vesper Fairchild hace referencia al héroe adolescente al especular por qué Batman había desaparecido de nuevo, preguntando en broma si tal vez era la graduación de secundaria de Robin.

Con Nightwing confirmado para existir, no está claro quién es el segundo Robin y dónde han desaparecido, ya que tampoco han surgido desde que Batman dejó la ciudad. Dado que Dick y Jason Todd están actualmente en “Titans”, es difícil decir qué persona lleva actualmente el título de Robin en Arrowverse.

6. Nightwing

Los miembros de la Bati-Familia que están en el Arrowverse (Foto: DC Comics)

Si bien Blüdhaven se ha mencionado varias veces en el Arrowverse, su protector principal nunca se ha visto ni mencionado en la pantalla: Dick Grayson, también conocido como Nightwing. Sin embargo, gracias al libro complementario vinculado, Arrow - Dossier de Oliver Queen, se confirmó que el ex Boy Wonder existía en el universo de The CW.

A través de un correo electrónico de Amanda Waller, se hace referencia a Nightwing como un vigilante que A.R.G.U.S. necesita estar atento ya que posiblemente podría interferir. Si bien confirma que Dick está activo en Arrowverse, plantea la pregunta de por qué no hizo ningún esfuerzo para proteger a Gotham cuando Bruce desapareció misteriosamente.

7. Selina Kyle

Los miembros de la Bati-Familia que están en el Arrowverse (Foto: DC Comics)

Durante el crossover de Elseworlds, se dejaron caer varios nombres de la mitología de Batman, especialmente durante las escenas del Arkham Asylum: desde varios villanos que son pacientes del manicomio hasta el almacén con toneladas de artículos icónicos que pertenecen a varios personajes de Gotham.

Uno de ellos en realidad pertenecía a un miembro de la Familia Bat, ya que la diadema de oreja de gato de Selina Kyle se ve colgada en un estante, que figura como perteneciente a “S. Kyle”. Si bien Catwoman pasa de ser villana a antihéroe al ser un interés amoroso para Batman, con frecuencia ha trabajado con la familia Bat y es posible que aún esté en Arkham en el universo de The CW.

8. Huntress

Los miembros de la Bati-Familia que están en el Arrowverse (Foto: The CW)

Una de las primeras héroes en llegar a Arrowverse en la temporada 1 de “Arrow” fue Helena Bertinelli, también conocida como Huntress. Si bien es conocida principalmente por ser una de los miembros fundadores de Birds of Prey, Helena también se establece canónicamente como miembro de la Bati-Familia en varias historias de DC.

La versión Arrowverse de Huntress no ha establecido ningún vínculo con Bruce Wayne, Gotham City o incluso con Birds of Prey. En esta encarnación, Oliver la toma bajo su protección para hacerla parte de su cruzada para eliminar la corrupción en Star City. Pero Helena tenía rencor con su padre que la puso a ella y a Oliver en lados opuestos, lo que no llegó a su conclusión hasta su regreso en la temporada 2.

VIDEO RECOMENDADO

“Batwoman”: ¿por qué Ruby Rose abandonó la serie antes de la temporada 2?

‘Batwoman’: ¿por qué Ruby Rose abandonó la serie antes de la temporada 2?