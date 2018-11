Becky G y su broma extrema: lanzó pastel en la cara a una fan en pleno escenario 

Becky G y el DJ Steve Aoki compartieron escenario en el 'iHearRadio Fiesta Latina', donde hicieron de las suyas. El evento se realizó este sábado 3 de noviembre, en Florida.

En sus presentaciones, el mezclador de música suele lanzar pasteles al público, y esta ocasión no fue la excepción, solo que ahora invitó a la reguetonera a participar de sus populares 'tortazos'.

Los artistas llamaron a dos jóvenes, quienes tuvieron el honor de recibir un pastelazo de manos de sus artistas favoritos. Uno de los momentos quedó registrado en un video de Instagram .

La fan Skylar Massella compartió el clip en las redes sociales. Ella decoró el pastel en el backstage, donde además conoció personalmente a los intérpretes.

Steve y Becky comentaron que ella estaba muy contenta. "No estoy asustada, pero no sé que es lo que va a suceder. Además quiero comer un poco de pastel, no te voy a mentir", manifestó la voz de 'Mayores'.

Durante su actuación, Aoki incluyó varias canciones de artistas latinos como Nicky Jam 'Jaleo', 'Azukita' de Daddy Yankee, Play-N-Skillz y Elvis Crespo y un remix de 'Mi Gente'.