Becky G y Karol G quieren a más mujeres latinas en la música: 'Hay espacio para todas'

Comparten casi el mismo nombre y también el deseo de ver que más mujeres latinas conquisten la industria musical junto a ellas. La cantante colombiana Karol G y la mexicano-estadounidense Becky G saben que, si bien su camino a la fama no fue nada fácil, su historia puede ayudar a que más artistas de género femenino puedan hacerse de un nombre en este rubro dominado por sus contrapartes masculinas.

En un adelanto de la entrevista que publicará Billboard en su edición de noviembre, Karol G y Becky G hablan de sus inicios antes de convertirse en las megaestrellas que son en la actualidad, con sendos éxitos que se ubican en lo más alto de los listados musicales, arrasan en las ceremonias de premios y suenan en las emisoras de varios países de habla hispana y del resto del mundo.

“Como una adolescente en Medellín, Colombia, Karol G vio la floreciente escena musical de su ciudad e imaginó que ella, una ambiciosa cantante, encontraría una ruta sencilla hacia la cima”, comienza el artículo escrito por la periodista Julie Meade para Billboard. Pese a que la joven cantante pensó que tenía el camino libre al no tener competencia de su mismo sexo, pronto se dio cuenta “por qué no habían más mujeres”.

“Si bien Medellín se había transformado en la capital latinoamericana del reggaetón, habían ‘cero oportunidades’ para las mujeres en el género urbano, donde –según comenta Karol G–, las letras explícitas, el machismo y la estereotipación del género femenino hace imposible que una destaque”. Estos obstáculos que enfrentó la colombiana en el comienzo de su carrera también los experimentó Becky G, con quien ha desarrollado una relación de respeto mutuo.

Becky G, de 21 años, cuenta que durante su infancia en California, sus padres nunca le dijeron “No puedes hacer esto porque eres mujer”, ya que si quería jugar fútbol o béisbol, sus padres no le ponían peros y la animaban a hacerlo. Pero en la industria musical, ella encontró un mensaje muy diferente, en especial cuando en 2016 decidió dar el salto poco convencional del pop en inglés a cantar en español.

“Recuerdo mi ingreso a la escena en español y la gente diciéndome, ‘Las mujeres no venden discos. A las mujeres no las ponen en la radio. No esperes salir de gira’”, señaló Becky G, que dijo que actualmente, tanto ella como Karol G, quien a sus 27 años recorre el mundo gracias a éxitos como ‘Mi Cama’ junto a J Balvin y Nicky Jam, son “la prueba viviente de que alguien no puede decirte que no puedes hacerlo, ya que siempre existe una forma”.

“Hubo realmente una hermosa evolución el año pasado concerniente a lo que la mujer representa”, manifestó Karol G a Billboard. “Esto no es acerca de mí, o de Becky, o Natti (Natasha). Tenemos que generar un movimiento. No es una pelea para ver quién se queda – hay espacio para todas”, añadió la artista colombiana en el “mensaje de solidaridad” que promueve junto a su colega.

Especialmente, recalcó, cuando sus seguidores o los medios esperan que una sea más atrevida que la otra. “Siempre quieren generar discordia donde no existe”, precisó Karol G. “Honestamente – y ella sabe de esto – tengo una conexión natural con Becky G”, agregó, al tiempo que recordó la vez en que pasaron tiempo juntas mientras grababan videoclips con Mau y Ricky en Colombia, y expresaron su deseo de trabajar juntas en un futuro.

Becky G opina lo mismo y contó la vez que todos en la alfombra roja de una ceremonia de premios donde Karol G iba a hacer su debut como artista fusión “querían iniciar un drama” entre ambas. “¿Sabías que hay otra ‘G’ aquí?”, le preguntó alguien, a lo que ella respondió entre risas: “¡Sí, tienen que haber más de ellas!’”. “Hay mucho amor, unidad y compasión para cada una de nosotras. Sabemos lo que se necesita para llegar donde estamos”, acotó