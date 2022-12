Luego de seis años de relación, el pasado jueves 8 de diciembre, Becky G se comprometió con su novio Sebastián Lletget, con quien lleva seis años de romance y que le pidió la mano a la artista urbana durante una escapada romántica en una exclusiva playa de California.

Y es que pese a algunos problemas debido a la distancia durante la pandemia de la COVID-19 y los compromisos de la cantante de “Mamiii” y “La Loto”, las celebs de Estados Unidos han sabido mantener su relación, compartiendo divertidos videos en Instagram o, en el caso del futbolista, siendo protagonista de videoclips de la cantante.

Sin embargo, la historia de amor de ambos es bastante curiosa, pues pertenecen a rubros distintos, siendo cantante y futbolista, era muy complicado que sus caminos se crucen, algo que terminaría ocurriendo.

La pareja anunció su compromiso en su cuenta de Instagram (Foto: Sebastián Lletget / Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON SEBASTIAN LLETGET Y BECKY G?

La historia de amor entre la puertorriqueña y el estadounidense inició en 2016, cuando la intérprete de “Mayores” fue convocada como Trini Kwan para el remake de “Power Rangers”, la cual se estrenaría al año siguiente, y donde compartiría roles con Naomi Scott, quien estuvo en el papel de Kimberly Hart.

“Sebastian y yo nos conocimos cuando grababa Power Rangers, todo fue por mi coestrella Naomi. Ella está casada y su esposo (Jordan Spence) y Sebastian jugaron futbol juntos”, explicó Becky G.

Durante las grabaciones, ambas artistas entablaron una gran amistad y fue el estado sentimental de la artista lo que llamó la atención de su compañera, quien se propuso a presentarle a una persona de su confianza.

“Así que cuando Naomi me conoció dijo: ‘Chica tú eres genial, tú te mereces estar con un hombre’, yo le dije: ‘No, yo no quiero estar con nadie, yo ya he estado ahí, ya he intentado eso de las relaciones, y estoy enfocada en otras cosas ahora, estoy bien’. Y ella dijo: ‘Está bien, yo ya sé con quién te vas a casar’”, añadió.

Fue así como Scott se comunicó con su amigo futbolista y le mostró fotos y videos del futbolista, algo que no tardó en llamar la atención de la cantante.

“Luego ella estaba hablando con su esposo de Sebbie, y yo dije ‘¿quién es Sebbie?’. Ella me enseñó un video de él y yo traté de disimular lo mucho que me había gustado. Y así fue como pasó, él llegó de la nada, llegó de la nada”, reveló.

En una publicación en redes sociales, con la cual celebraron sus seis años de relación, la cantante recordó varios detalles del día en que decidieron hacer oficial su romance.

“Hablamos de todo bajo la luna, literalmente. Recuerdo que me atraqué de sushi y hablamos de nuestros sueños, metas y visiones”, comentó.

Luego de algunas semanas de citas, la pareja hizo oficial su relación e incluso compartieron su felicidad con una publicación en redes sociales donde se ve a la cantante utilizando la camiseta de Lletget, aunque con su nombre artístico.

Becky G y Sebastian Lletget confirmaron su relación con una publicación en redes sociales (Foto: theylovedaboy / Instagram)

https://www.instagram.com/p/BEaIQibp5n4

“Hemos estado juntos por más de seis años ya y es algo nuevo en muchas cosas porque realmente estamos abrazando los cambios que están sucediendo en nuestras vidas, dentro de nosotros mismos y apoyándonos mutuamente en eso”, indicó la cantante en conversación con People en octubre pasado.