En diciembre del 2022, Becky G y Sebastián Lletget anunciaron su compromiso con una tierna publicación en Instagram, en la que demostraban la complicidad entre la artista urbana y el futbolista e influencer argentino - norteamericano.

Sin embargo, todo cambió en marzo del año siguiente, cuando una usuaria en redes sociales anunció que contaba con las pruebas necesarias para demostrar la infidelidad del deportista, solicitando conversar con la artista urbana. Tiempo después, fue la propia cantante quien hizo oficial su ruptura, dejando entrever que las acusaciones eran reales.

A un año del lamentable evento, tal parece que las celebs de Estados Unidos han dejado atrás los rencores y resentimientos, algo que ha sido interpretado por los seguidores de la cantante como una prueba de que estarían retomando su relación o que ya lo hicieron.

Becky G y el futbolista presumían su relación en redes sociales (Foto: Sebastián Lletget / Instagram)

¿BECKY G Y SEBASTIÁN LLETGET SE RECONCILIARON?

De acuerdo con imágenes compartidas por People en español, la pareja fue captada compartiendo un momento romántico, lo cual ha disparado rumores sobre una posible reconciliación y que todos los problemas habrían quedado atrás.

En las fotografías se ve a Becky G y Sebastián Lletget en una banca de café, mientras él sostiene una bebida en la mano, mientras que con la otra abraza a la intérprete de “Sin Pijama”, quien también carga un café y no opone resistencia ante la comodidad que le ofrece el futbolista.

La conversación discurre normalmente, pese a la cercanía física entre ambos. Incluso ambos sonríen ante el contenido que Rebbeca Marie Gomez, nombre real de la cantante, observa en su teléfono móvil.

Por el momento, ni la artista urbana ni el futbolista se han pronunciado por la difusión de las imágenes o si planean retomar su relación, la cual estuvo muy cerca de llegar al altar.

NOJO 🤢



🎥: Becky G e Sebastian Lletget foram flagrados juntos no Texas. pic.twitter.com/asxRq6jFbi — Becky G Brasil 🦌 (@BeckyGBrasil) March 4, 2024

LA SEPARACIÓN DE SEBASTIÁN LLETGET Y BECKY G

Si bien la pareja había confirmado su compromiso con una tierna publicación, cuatro meses después, un perfil en Instagram, identificada como “ja29poo”, acusó al deportista de haber tenido una aventura con ella y que intentaba silenciarla, por lo que expondría pruebas de la supuesta aventura.

“Subiré todo lo que esté permitido subir. No me vas a callar Sebastian Lletget”, indicó en su cuenta de Instagram, la cual se borraría a los pocos días de difundidas las acusaciones.

Luego de algún tiempo, el futbolista de la MLS emitió un comunicado en el que denunciaba que era víctima de extorsión y asegurando que se trataban de falsos testimonios, aunque admitiendo que sí engaño a la artista urbana.

“Mientras esta acosadora anónima -a quien nunca conocí, contrario a lo que dice- tenía una meta que no era clara, para mí fue el llamado de alerta más fuerte de mi vida. No puedo correr de mis demonios. Sé que cualquiera de las acciones que nos pusieron en este lugar no debieron haber sucedido desde un principio. Presionar los límites que jamás se debieron haber cruzado, solo me lastima a mí y a la gente que más amo”, explicó.