Belinda empezó su carrera artística desde muy pequeña, con telenovelas como “Amigos x siempre”, “Aventuras en el tiempo” y “Cómplices al rescate”, es decir, el público ha visto su evolución y ha estado al tanto de varios eventos de su vida.

Pero los fans no solo recuerdan los buenos momentos también las polémicas en las que Belinda ha estado envuelta. Por eso Milenio compartió una lista con algunos de esos episodios de la intérprete de ‘Luz sin gravedad’.

1. BELINDA VS. DANIELA LUJÁN

Después de que Belinda abandonara “ Cómplices al rescate ”, Daniela Luján fue la encargada de interpretar a interpretó a las gemelas, Mariana y Silvana, lo que provocó malestar en algunos televidentes que especularon sobre una rivalidad entre las actrices.

Aunque ninguna confirmó dicho rumor, en una entrevista Belinda hizo un comentario que revivió los supuestos problemas. “Es una actriz, pero no es ni cantante ni impone moda. Yo la veo que lleva los vestuarios de Televisa y yo no. A mí me gusta imponer muchísima moda para todas las niñas y ser un ejemplo a seguir”, dijo en su momento.

Daniela Lujan reemplazó a Belinda en “Cómplices al rescate” (Foto: Televisa)

2. ‘EL SAPITO’, SU ETERNO TORMENTO

Mientras fue parte de la telenovela “Cómplices al rescate”, Belinda interpretó varias canciones, pero la que el público no olvida es “El sapito”, por ello aún se la piden a la cantante. En un concierto que la cantante ofreció en Veracruz hace algunos años, el público pidió tan insistentemente esa canción que Belinda se enojó.

“¿En serio teniendo tantas canciones, tantos años de carrera, siempre van a pedir “El sapito?”, dijo en ese momento la mexicana. Desde entonces, siempre le hacen bromas al respecto, incluso cuando el Escorpión Dorado la invitó su programa “Al Volante” puso la pegajosa melodía.

3. UNA DISCUSIÓN CON HA*ASH

Cuando Belinda fue jurado en el programa “Me pongo de pie” protagonizó una discusión con Hannah y Ashley debido a que las participantes que el dueto Ha*Ash apoyaban olvidaron la letra del tema ‘Bella traición’.

“Esta canción se la aprendieron ayer en la tarde ninguna de las dos escucha la música de Belinda”, explicó Hanna, pero Belinda no tomó bien sus palabras y respondió: “Perdóname, una persona profesional se aprende una canción, aunque no escuchen mis canciones, si a mí me ponen una canción yo me la aprendo por respeto al artista, no le cambio la letra”.

4. SU ROMANCE CON CRISS ANGEL

A pesar de la diferencia de edad, en el 2017 Belinda y el ilusionista Criss Angel una relación amorosa aparentemente muy formal. Sin embargo, tiempo después la relación llegó a su fin y aunque el mago intentó reconquistar a la mexicana, ella lo rechazó. Tras la negativa de Belinda, el ilusionista habló mal de su ex novia en redes sociales.

Criss Angel y Belinda fueron novios en el 2017 (Foto: Belinda/ Instagram)

5. BELINDA VS. PATI CHAPOY

En 2017, el programa Ventaneando emitió una nota en la mostraba a Belinda dando de beber tequila a algunas asistentes a su concierto. Al ver eso, Pati Chapoy reprochó la actitud de la artista e incluso señaló que parecía que la mascota de la cantante también había tomado.

Esto último molestó mucho a Belinda, quien le escribió un mensaje a la periodista para aclararle que su mascota no había ingerido alcohol y que no le volvería a concederle una entrevista a Pati Chapoy.