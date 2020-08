Tras oficializar su historia de amor a través de románticas fotos en las redes sociales, los cantantes Belinda y Christian Nodal conversaron con el programa “Ventaneando” de México y dieron detalles de su romance. Situación sentimental que varios cibernautas han puesto en tela de juicio por el rating de “La Voz”, programa donde ambas celebridades son miembros.

En conversación con el espacio de entretenimiento, la cantante mexicana aclaró que su nueva relación sentimental no es “armada” y que tiene muchos motivos para estar enamorada del intérprete “De los besos que te di”.

“Ni él ni yo somos ese tipo de artistas. Yo llevo muchos años en esto. Amo la música, amo mi carrera y me he ganado un lugar en el corazón de la gente, igual que él porque tiene un gran talento y porque tiene mucho que mostrar. Nuestro talento y nuestras carreras hablan por sí solas”, sentenció.

“Me enamoraron muchas cosas, obviamente nos seguimos conociendo, esto apenas está empezando, es una historia muy bonita, de hecho es la primera vez que yo hablo así en toda mi carrera, lo cual es algo nuevo porque jamás lo había hecho antes y me gusta hacerlo por primera vez con alguien que se merece mi corazón”, añadió en otro momento.

Por su parte, Christian Nodal abrió su corazón y detalló que su novia tiene un gran corazón y cualquiera podría enamorarse de ella.

“Que si conocieran a Belinda, yo sé que es muy bella por fuera, pero si pudieran conocer lo que hay ahí dentro, todo mundo estaría perdidamente enamorado de ella(…) (la conquisté) de manera sencillita, cuando la conocí dije ‘qué mujer tan bella’, hubo una amistad primero y ya estando aquí en La Voz me ponía muy nervioso siempre que me veía, yo no quería hablar con ella, yo no quería que se diera cuenta”, expresó.

