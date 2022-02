A Grettell Valdez se le conoce por sus múltiples participaciones en telenovelas, pero muy poco se sabe de lo que puede sentir o de los problemas que está viviendo en determinados momentos de su vida, tal como cualquier persona puede afrontar.

Por ejemplo, no se conocía que la actriz vivió una profunda depresión cuando se separó de Patricio Borghetti hasta que ella misma lo reveló en una serie de entrevistas.

Sin embargo, recientemente se han conocido mayores detalles de ese momento de su vida cuando fue entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado. Sin duda alguna, las revelaciones han causado mucha sorpresa.

Grettell Valdez habló sobre el momento más duro de su vida y cómo Belinda la ayudó.

¿POR QUÉ GRETELL VALDEZ SE SEPARÓ DE PATO BORGHETTI?

Antes de dar mayores detalles, la actriz puso en contexto toda la situación que afrontó cuando se separó del ahora conductor de televisión. Según lo que cuenta, su separación se dio por decisión de él.

“Él me dijo que fue en busca de su Sol, entonces estuvo buscando su Sol. Yo tenía un bebé de 12 meses y me estaba muriendo, entré en depresión absoluta. Me humillé y no me arrepiento”, comentó.

LA DEPRESIÓN DE GRETTELL VALDEZ: PENSÓ EN MORIR

Ella estaba en un momento tan crítico que llamó a una de sus amigas y le dijo que quería morirse, pero que no tenía la valentía para hacerlo por su propia cuenta. Luego de ello, pudo recibir la ayuda necesaria.

“Me acuerdo cuando se llevaron a Santino y me volví loca: me metí a mi vestidor, gritaba, me azotaba. Agarré una botella de no sé qué era, empecé a tomar y le marqué a Ivana, una de mis grandes amigas, que la amo, y le dije: ‘Me quiero morir, no puedo con esto, pero no tengo la fuerza para matarme, no tengo los huevos, no puedo con esto’. Ella me ayudó y nunca me soltó”, reveló.

BELINDA LA AYUDÓ EN SU DEPRESIÓN

Mientras vivía unos momentos muy complicados en su vida, la actriz tomó un papel en la telenovela “Camaleones”, en la que Belinda era la protagonista. Si bien ella no quería aceptar ese trabajo por cómo se sentía, la convencieron para que así sea y empiece nuevamente con su vida.

Grettell Valdez reveló que Belinda fue quien la ayudó mucho en su depresión porque siempre le levantaba la autoestima con comentarios que hasta ahora recuerda pues le marcaron por siempre.

“Es algo que siempre se lo voy a agradecer. Belinda todo el tiempo llegaba y me decía: ‘No manches, ¿cómo tuviste un hijo y tienes ese cuerpo? Estás hermosa’. Todo el tiempo era de levantarme la autoestima, decirme cosas súper lindas, apoyándome. Ella fue la que todos los días me motivaba impresionante”, sostuvo.