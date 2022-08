Es una nueva mujer. Belinda dejó atrás su relación con Christian Nodal, hizo caso omiso a los comentarios y polémicas y decidió afianzarse en España y seguir potenciando su carrera como cantante y actriz, mientras disfruta del tiempo con ella misma, alejada de cualquier noviazgo o rumor de nueva relación.

Al mismo tiempo, la española nacionalizada mexicana no se olvida de sus fanáticos, principalmente los de las redes sociales, por más que tenga muchos compromisos profesionales. En ese sentido, ‘Beli’, como se le dice de cariño, suele publicar fotos, videos y hasta historias de lo que realiza en su día a día y así estar conectada con quienes la quieren mucho.

Pero recientemente, una de sus publicaciones ha causado un revuelo tremendo en España, México y todo el mundo porque compartió su nuevo look, el cual es totalmente inédito en ella. Además, es muy arriesgado, radical y sorprendente. Sin duda, sus fans se habrán quedado con la boca abierta.

EL CAMBIO DE LOOK DE BELINDA

La cantante Belinda se ha caracterizado, desde niña, por tener una cabellera larga y rubia, así que se podría asegurar que ya es un sello personal de su imagen. Sin embargo, esto ya terminó y no es así, al menos de momento, ya que ahora se le ve totalmente diferente a lo mencionado.

En su cuenta de Instagram, la expareja de Christian Nodal compartió una serie de imágenes de una sesión de fotos, en las que no destaca por su típica belleza, sino por el radical cambio de look que quiso enseñar a todos.

A diferencia de ocasiones anteriores, Belinda ya no tiene su cabello medianamente largo, ahora lo lleva muy corto, pero eso no es todo. El color rubio que la caracteriza ya no está consigo, sino que es de color rosado, aunque sea difícil de creer.

Belinda y su nuevo look con el cabello corto y de color rosado (Foto: Belinda / Instagram)

LA COMPARAN CON CAZZU

Mientras algunos no podían creerlo y se quedaron estupefactos por su nueva apariencia, otros fanáticos y seguidores de la farándula se dieron cuenta de un detalle muy particular que en redes sociales no pasaría desapercibido.

Y es que una gran cantidad de usuarios de las plataformas sociales aseguraron que esa nueva imagen es una copia a un look que usó en el pasado la cantante Cazzu, quien casualmente es la actual pareja de Christian Nodal.

Como recordaremos, en el año 2021 la argentina hizo gala de este look y también lo mostró en las redes sociales, por lo que las comparaciones no tardaron en llegar.