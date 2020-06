Tras infinitos rumores sobre sus romances, la vida amorosa de Belinda es, a ojos del público, algo desastrosa. Aunque puede presumir de tener miles de fans y varios pretendientes, en estos últimos tiempos, se ha mostrado solitaria en cuanto a parejas se refiere, algo que ha despertado la curiosidad de sus seguidores.

La cantante española refirió alguna vez que cuando se enamora lo da todo. Con estas palabras, la también actriz confirmó su posición de siempre: esperar un amor especial, honesto, entregado y, sobre todo, para toda la vida.

Mientras llega el indicado, la intérprete de “En la obscuridad” reveló las razones del porqué no ha encontrado a su alma gemela. Con la respuesta, quizá muchos se identifiquen.

Belinda hasta la fecha ha vendido alrededor de 1,5 millones de discos como solista (Foto: Instagram de Belinda)

¿POR QUÉ BELINDA NO ENCUENTRA EL AMOR?

En una entrevista a “El minuto que cambió mi destino”, la artista dijo que aún no ha encontrado a la persona que ocupe su corazón y su ser, y que quienes llegaron a su vida sólo la han decepcionado.

“Espero mucho de las personas y tiendo a decepcionarme (…). De amar, solo una vez en mi vida y ya, pero siempre se han provechado de mí cien por ciento”, señaló.

Asimismo, dijo que si proyecta una imagen superficial, ella es todo lo contrario porque trata de protegerse para que no la vuelvan a lastimar. “Prefiero que digan que soy mamona a darle el gusto a la persona equivocada, que me conozca y que luego me lastime y me juzgue. Que sigan diciendo que soy mamona; prefiero eso a abrirle mi corazón a alguien que no se lo merece”.

A pesar de las malas experiencias señala que no le cierra las puertas al amor, sino toma las cosas con cautela para no salir nuevamente lastimada y herida.

CUANDO HABLÓ DE SUS SENTIMIENTOS

En 2019, Belinda por primera vez abrió su corazón a sus fans con un emotivo y reflexivo mensaje a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram para contar cómo vive, siente y opina al respecto de estos sentimientos.

"Amor real", así titulaba Belinda su mensaje y comenzaba con esta frase: "Para las parejas ansiosas por renunciar y tirar la toalla porque no todo es perfecto en la relación, aquí hay algo profundo que pensar".

Luego continuaba: "El compromiso a lo largo de toda la vida no es lo que la mayoría cree que es. No es despertar cada mañana para hacer café y tomarlo juntos. No es siempre recibir abrazos en la cama hasta que los dos se duerman. No es una casa limpia, llena de risas y amor todos los días. Definitivamente, no es un comercial de margarina".

La reflexión sigue: "Es alguien que roba las mantas y ronca, y es portavoz de palabras duras algunas veces. Es entrar en desacuerdo hasta que los corazones se curen y se perdonen. Es llegar a casa y encontrar a la misma persona todos los días, pero alguien que se preocupa por ti a pesar de y por lo que eres. Es tener ropa sucia. Es ayudar el uno al otro con el duro trabajo de la vida".

Belinda es considerada como una de las mejores exponentes del pop latino (Foto: Belinda)

"Es aprender a tragar palabras molestas en lugar de decirlas en voz alta. Es preparar la comida más fácil que pueden [a pedir a domicilio] y sentarse juntos para comer tarde porque los dos tuvieron un día loco. Es cuando tienen una crisis emocional y tu pareja se acuesta contigo, te sostiene, y te dice que todo va a salir bien. Y tú le crees".

Para finalizar dice: "Se trata de seguir amando a alguien a pesar de los defectos y dificultades de la vida. Amar a alguien no siempre es fácil, pero es increíble y reconfortante, y es una de las mejores cosas que usted va a experimentar en la vida".

La estrella nacida en España y naturalizada mexicana ha admitido que últimamente le cuesta más trabajo enamorarse ya que ha enfrentado varias decepciones amorosas que ha provocado que se distancie emocionalmente para no ser lastimada.

Beli, como le dicen, hasta el momento no ha encontrado a el compañero perfecto, pero a pesar de sus intentos fallidos con exparejas como el mago Chris Angel, el cirujano Ben Talei y el futbolista Giovani dos Santos no está dispuesta a dejar sus ideales y sueños con un romance, y persona ideal.

