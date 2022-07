Belinda ha estado muy ocupada estos últimos meses con su carrera como actriz, pues estuvo promocionando la serie española en la que participó, “Bienvenidos a Edén”. Sin embargo, ahora parece ser el turno de la música. Lamentablemente, cuando la exprometida de Christian Nodal daba un concierto en México, casi se desmayó y dejó a todos sus fanáticos muy preocupados.

Belinda Peregrín Schüll, nombre completo de la artista, decidió viajar a España y concentrarse en su carrera luego de que, en febrero, se conociera la ruptura de su compromiso con el cantante Christian Nodal.

No obstante, ahora regresó a México para realizar un presentación en el festival de música de Monterrey, “Machaca 2022″. Otros referentes que también participaron fueron Nicky Jam, Paulina Rubio, Cartel de Santa, Reik, Kumbia Kings, entre muchos más.

El evento ha sido muy esperado, pues no se había celebrado durante dos años a causa de la pandemia por COVID-19. Las presentaciones no decepcionaron a su público, pero sí hubo un problema durante el show de Belinda que encendió las alarmas.

"Bienvenidos a Edén" se estrenó el 6 de mayo de 2022 en la plataforma de streaming y una de las protagonista es Belinda (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ BELINDA SE DESCOMPENSÓ EN PLENO CONCIERTO?

El show empezó y todo parecía ir bien, incluso compartió un emotivo momento con el público que la aplaudió por su regreso a los escenarios. Sin embargo, pasadas algunas canciones, empezó a sentirse mal. Se negó a cancelar el concierto y, en su lugar, pidió a sus fanáticos que le dieran unos minutos para recuperarse y continuar.

“Me estoy sintiendo un poco mareada, y no me quiero bajar del escenario; Así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mí, y yo me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor”, dijo la intérprete de 32 años a la audiencia.

Al parecer, esta descompensación se debió al pesado itinerario y trayecto que había llevado la artista, pues contó que había estado en un vuelo de 15 horas para llegar a tiempo al concierto.

“No me voy a ir. Quiero que sepan que vengo directo de un vuelo de 15 horas para estar aquí con ustedes, porque los amo con todo mi corazón”, afirmó.

Tal como dijo, se sentó en los parlantes que se encontraban al borde del escenario y empezó a sonar la canción “Ángel”. Haciendo caso a lo que les había pedido, el público cantó a todo pulmón, mientras que ella descansaba unos minutos.

BELINDA BRINDÓ MÁS DETALLES LUEGO DEL CONCIERTO

En una entrevista con el programa “Hoy”, habló más sobre el problema que había tenido en el escenario, pues la situación dejó a sus seguidores muy preocupados. De acuerdo con lo que pudieron examinar después, la baja de presión podría haberla causado el cambio brusco de altura entre España y México. Además, esto se sumó con el desgaste físico y el inclemente clima de Monterrey.

“Es que en Monterrey hace mucho calor y cuando no estás acostumbrado a él y vienes de un clima tan distinto, más la adrenalina, el estrés, la responsabilidad, los nervios, el vuelo, todo pasó. Se me bajó la presión, tenía muchos nervios y no había comido bien precisamente, porque estaba con esa preocupación y angustia de que todo saliera bien durante el show, que afortunadamente acabó siendo así”, explicó la intérprete de “En la oscuridad”.

¿CÓMO FUE EL CONCIERTO DE BELINDA EN “MACHACA 2022″?

A pesar de la momentánea descompensación que sufrió mientras cantaba, Belinda logró tener una excelente presentación y deleitó a su público con sus temas más icónicos como “El sapito” y “Cómplices al rescate”, junto a una puesta en escena muy buena acompañada de bailarines.

Como si fuera poco, invitó al escenario a Jay de la Cueva, amigo de la cantante y vocalista de Moderatto. Juntos interpretaron “Muriendo lento” y rindieron homenaje al baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins.

¿BELINDA SE QUEDARÁ EN MÉXICO?

Ahora que Belinda regresó a México para dar su concierto, sus seguidores se preguntan si finalmente regresará para quedarse. Sin embargo, la cantante y actriz aclaró que planea permanecer en España, pues debe continuar grabando la secuela de “Bienvenidos a Edén”.