Bella Thorne: abuso sexual, amores y todas las confesiones de la actriz en su nuevo libro

Luego que la actriz y cantante estadounidense Bella Thorne decidió hablar abiertamente sobre su sexualidad al revelar que se identificaba como pansexual, muchos de sus seguidores han quedado sorprendidos, no solo por lo desconocido de este término, sino por la orientación sexual que tiene la exestrella de Disney.

Sin embargo, esta confesión solo es el inicio de una serie de revelaciones que hizo públicas en su nuevo libro “The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray”, en el que habla de abuso sexual, amores, pérdida de seres muy queridos, entre otras vivencias que marcaron su existencia.

La obra está dedicada a su “Ser Muthafukken” y a todas las “encantadoras almas perdidas”, y aunque no se preocupa por la ortografía, al considerar que no debe arreglar sus imperfecciones para dar la apariencia de un ser perfecto a los demás, en cada línea no teme decir cómo se siente realmente, abriéndose completamente al mundo.

People hizo una recopilación de las develaciones que hizo la joven de 21 años, las cuales te damos a conocer a continuación:

Enfermedad mental

En varios poemas, la actriz estadounidense escribe sobre su depresión y su lucha contra la disforma corporal o dismorfofobia, que es un trastorno relacionado con la percepción que una persona tiene de su propia imagen física.

Debido a que ella se sentía acomplejada por algún defecto físico, buscaba incansablemente la aprobación de los demás.

“Necesito la maldita validación de un grillo en huelga [sic] que cruza la carretera”, escribió en su libro.

Bella Thorne reveló que fue abusada sexualmente desde los 6 hasta los 14 años. (Foto: AFP) Bella Thorne reveló que fue abusada sexualmente desde los 6 hasta los 14 años. (Foto: AFP)

Agresión sexual

Bella asegura que sus problemas de validación surgieron desde que era niña, época en la que comenzaron a agredirla sexualmente.

Por ello, señala que siempre busca constantemente relaciones y evita estar sola. “¿Fue porque [sic] me molestaron toda mi vida? / ¿Expuesto al sexo a una edad tan temprana que se siente lo más natural que ofrece el mundo?”, se lee en sus memorias.

Reveló que, a pesar de haber sido ultrajada en varias oportunidades, jamás acudió a la policía y menos dio a conocer el nombre de sus abusadores. “No quiero sentarme con la policía y hacerles el acuse de recibo. Fui violada muchas veces. ¿Por qué debo convencer a alguien? […]. ¿Por qué nuestro sistema legal está tan jodido que hace que sus víctimas se sientan como villanos?”, redactó.

Pérdida de su padre

Thorne relata cómo perdió a su padre a la edad de 9 años en un accidente de motocicleta. Ella señala que aún no ha podido superar su muerte.

En un poema titulado ‘Papá’, escribe: “¿por qué te fuiste? ¿Cuándo vas a estar de vuelta? ¿Por qué no estarás en mi boda o en mi funeral?”.

Incluso, la cantante revela sentimientos confusos y complicados sobre su difunto padre, el cual compara con una relación tóxica que tuvo.

Culpa a su madre por no amar “correctamente”

A pesar de que le dedica un poema a su progenitora titulado ‘Nota de amor a mi madre’, Bella descarga toda su furia al culparla por no entender cómo amar “correctamente”.

“Espero que sepas que nunca aprendimos a amar o al menos nunca lo hice. Aprendí el amor de ti y de papá, pero como él se había ido principalmente de ti. Es muy difícil para mí amar correctamente, amar a alguien bueno para mí”, escribió.

Tras descargar su veneno, le dedicó otro poema para disculparse y decirle que la ama.

Bella Thorne presentó su libro biográfico en que hizo revelaciones de su vida. (Foto: AFP) Bella Thorne presentó su libro biográfico en que hizo revelaciones de su vida. (Foto: AFP)

Gran relación con su hermana

Aunque la relación con su madre no fue del todo buena, Bella está agradecida de tener a su hermana mayor Dani, a quien admira.

“No hay palabras que puedan hacer justicia por el amor que he invertido en ti. / Simplemente amo todo lo que haces”, señaló.

Tras las palabras dedicadas a su hermana, se dirigió a los lectores para decirles: “Lo siento si estás leyendo esto y no tienes una hermana o no estás cerca de la tuya”.

Romances y odio

En su libro, Thorne hace una recopilación de los romances que mantuvo. Algunos la hicieron sentir que no valía nada, mientras que otros la inspiraron a cantar. “Podría odiarte y, sin embargo, todavía te amaría", escribió.

Ella menciona por su nombre a las parejas de su pasado, incluyendo a Tana Mongeau, Mod Sun y Kyra Santoro.

Sin embargo, los sentimientos que guarda Bella hacia Mongeau permanecen intactos, pues tras conocer que su exnovia, con la que mantuvo una relación de un año, se comprometió con Jake Paul, rompió en llanto.

“¿Cuándo aprenderás alguna vez? Le das al mundo lo suficiente solo para vivir aquí / Tu mente es suficiente / Pero tu gran trasero detiene el tráfico, querida. / Crazy baby, ¿te quedarás conmigo tal vez?”, le escribió a Tana.

Reescribió todo el libro

Thorne reveló que tuvo que reescribir todo el libro porque dejó la primera versión manuscrita en un avión.

En la introducción escribe: “¿por qué no lo fotocopié? ¿Supongo que tendré que tomar todo eso? La vida sucede como se supone que debe ser ‘cosa a la tumba’”.