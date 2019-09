Bella Thorne y sus otras películas que dejan atrás la imagen de chica Disney

Bella Thorne, actriz y cantante estadounidense, está en los ojos del mundo por el estreno de su reciente película “Her & Him” en el Festival de Oldenburg (Alemania), producción en la que se desempeña como directora.

La joven de 21 años, quien se hizo mundialmente conocida gracias a la serie de “Shake it up” de Disney Channel, mostró su alegría por su nueva producción compartiendo una fotografía del vestido que lució en el evento.

“Muchas gracias por todo el amor. Vendió a Oldenburg como director escritor por primera vez. Estoy radiante #thelifeofawannabemogul”, escribió la joven actriz y cantante en Instagram.

Bella Thorne ha recorrido un largo camino en la industria luego de su paso por Disney Channel. Ahora, con 21 años, la joven ya publicó su primer libro y se acaba de estrenar como directora de cine.

La ex chica Disney ha participado en varias producciones en el mundo del cine y televisión. Además de ser una de las jóvenes actrices con más seguidores en redes sociales. Bella Thorne goza de gran fama y popularidad que la han convertido en un ídolo juvenil.

“The Duff” (2015): es una película de comedia adolescente estadounidense protagonizada por Mae Whitman, Robbie Amell, Bella Thorne y Bianca A. Santos de la CBS. Es dirigida por Ari Sandel, y está basada en la novela juvenil homónima de Kody Keplinger.

Se estrenó en Estados Unidos el 20 de febrero de 2015 y en España en 2016. Bella Thorne interpreta a Madison Morgan.

“You Get Me” (2017): es una película de suspenso estadounidense que estrenó en 2017. Dirigida por Brent Bonacorso, escrita por Ben Epstein y protagonizada por Bella Thorne, Halston Sage, Taylor John Smith, Anna Akana y Nash Grier. Fue lanzado en Netflix el 23 de junio de 2017.

“Famous In Love” (2017): Es una serie de televisión de drama estadounidense que se estrenó en Freeform el 18 de abril de 2017 y está basada en la novela homónima de Rebecca Serle. La serie es protagonizada por Bella Thorne, Charlie DePew, Georgie Flores, Carter Jenkins, Niki Koss, Keith Powers, Pepi Sonuga, y Perrey Reeves.

Paige Townsen (Bella Thorne), una estudiante universitaria normal, obtiene su gran oportunidad después de audicionar para el papel protagónico en una superproducción de Hollywood y ahora debe navegar su nueva vida plagada de estrellas y su innegable química con su compañero de reparto y su mejor amigo.

“The Babysitter” (2017): Es una película de terror al estilo americano en la que los protagonistas de esta historia son un niño en plena adolescencia, Cole, que queda cautivado por la atractiva y extravagante niñera, pero que oculta un secreto que no tardará en ser descubierto. Bella Thorne interpreta a Allison.

“Amor a medianoche” (2018): (Midnight Sun en inglés) es una película de drama romántico estadounidense dirigida por Scott Speer y escrita por Eric Kirsten, basada en la película de 2006 japonesa del mismo nombre. La película está protagonizada por Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, y Rob Riggle.

“Ecos mortales” (2018): (“I Still See You” en inglés) es una película estadounidense de suspenso y misterio sobrenatural, dirigida por Scott Speer, a partir de un guion de Jason Fuchs. Está basada en la novela Break My Heart 1000 Times, de Daniel Waters. Es protagonizada por Bella Thorne, Dermot Mulroney y Richard Harmon. La película fue estrenada el 12 de octubre de 2018 por Lionsgate.

"Nación asesina" (2018): ("Assassination Nation" en inglés) es una película estadounidense de comedia negra y suspense escrita y dirigida por Sam Levinson. Está protagonizada por Odessa Young, Suki Waterhouse, Hari Nef, Abra, Anika Noni Rose, Colman Domingo, Maude Apatow, Bill Skarsgård, Joel McHale y Bella Thorne.

En la película, la ciudad de Salem, Massachusetts entra en caos luego de que un hacker de computadora descubre y filtra secretos personales sobre muchos de sus residentes.

"Ride" (2018): Es una historia de advertencia dirigida a una sociedad obsesionada con la tecnología. Cuando James, un conductor de Uber, y su pasajera, Jessica, recogen al carismático pero manipulador Bruno, una noche normal en Los Ángeles se convierte en una guerra psicológica por la supervivencia. La película fue estrenada en 2018.

Bella Thorne también escribió un libro titulado “Autumn Falls”, que salió oficialmente a la venta el 11 de noviembre de 2014. La joven contó que el libro está dirigido al público joven y adolescente, y que a pesar de que no es una autobiografía contiene anécdotas personales.