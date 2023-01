Bellakath, quien se hizo extremadamente viral por su canción “Gatita”, empezó el año con el pie izquierdo, ya que ha tenido que seguir soportando los comentarios de usuarios en redes sociales que la insultan o critican por haberse hecho algunas cirugías estéticas.

Los comentarios que recibe en Instagram, TikTok o Twitter son de todo tipo y algunos hasta groseros, pero también hay quienes aseguran que se veía mejor hace años, cuando apareció en el programa “Enamorándonos”.

Cansada de recibir tantos comentarios negativos respecto a su físico, la cantante mexicana expresó su sentir a través de Twitter y dio toda su versión relacionad a aquellos arreglitos que se realizó en su físico.

¿POR QUÉ SE OPERÓ BELLAKATH?

Uno de los primeros mensaje de Bellakath en 2023 fue dedicado a las personas que se han encargado de criticarla en las redes sociales y que, en esas fechas, se mostraban muy tranquilas y con la energía positiva

“Ojalá la gente que inicia el amo muy ‘positive vibes’ se mantenga así porque luego los veo criticando o dando opinión de cosas que no les corresponden. Es más, de cosas que nadie les pidió opinar”, empezó.

Ante ello, la mexicana recibió más criticas, así que en una siguiente publicación se animó a explicar por qué se opero y señaló que fue por culpa del público que le creó muchas inseguridades por su físico.

“Ahora resulta que, según los haters y los expertos en belleza, me veía mejor antes, si ustedes mismos crearon esas inseguridades y ahora que mejoré todo lo volvería hacer mil veces, pero la diferencia es que lo haría por mí y no porque alguien me lo diga”, escribió.

BELLAKATH ESTÁ FELIZ CON SU APARIENCIA

Para finalizar la serie de mensajes respecto a su apariencia, Belllakath aseguró que se siente muy conforme con la apariencia que tiene actualmente y que eso le hace sentir muy bien en su autoestima.

“Hoy puedo decir que me encanta lo que veo en el espejo. Y aún así trabajo en mí para cada día ser y estar mejor, no solo fisica, sino también mentalmente”, finalizó.

