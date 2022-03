La estrella infantil turca Beren Gökyıldız, ahora ya toda una adolescente, vuelve a las pantallas con “Yeşil Vadinin Kızı”, la adaptación de la serie canadiense “Anne with an E”, emitida internacionalmente en Netflix. ¿Sabes cuál ha sido el camino de la talentosa actriz cuya voz ha sido doblada en varios idiomas?

La pequeña ha sabido conquistar los corazones de medio mundo gracias a su talento, ternura y carisma en la pantalla chica. Es considerada uno de los rostros infantiles más populares de Turquía y su fama se ha extendido a España y varios países de Latinoamérica, donde tiene millones de fans.

Desde que tenía 5 años, Beren ha demostrado un talento para la actuación, que le ha valido varios premios. Aquí te contamos su paso por la actuación y qué es lo que se viene con la nueva producción de Yesil Yapim, que se empezó a grabar en noviembre de 2021.

¿CUÁL ES EL RECORRIDO ACTORAL DE BEREN GÖKYILDIZ?

La actriz Beren Gökyıldız saltó a la fama internacional por su primer papel protagónico con “Madre” (“Anne”), donde interpreta a Melek, una niña abandonada que es adoptada por su maestra, personaje encarnado por popular Cansu Dere.

Luego alcanzó gran fama internacional al interpretar a la pequeña Öykü en la telenovela turca “Mi hija” (“Kizim”, en su idioma original) que relata la historia de Demir, un hombre que no es responsable al hacerse cargo de su hija Öykü, quien es abandonada por su madre, a pesar de estar enferma.

Fracaso

Luego de sus rotundos éxitos, en 2020, Beren tuvo una fallida serie, “Infancia”, que fue retirada de la pantalla después de dos meses y 11 capítulos. La historia sobre cuatro niñas huérfanas no comenzó con muy buen pie y Fox Turkiye optó por cancelarla por la baja audiencia. En ese año, también participó en la famosa serie “Mucize Doktor”, pero desde entonces se ha concentrado en sus estudios y estaba a la espera de un proyecto que le mereciera la pena aceptar.

Nuevo reto

La menor ha trabajado en siete series y ha conseguido varios premios. Ahora con sus 12 años, protagonizará la adaptación para Turquía de “The Girl of the Green Valley”, el cuento infantil “Ana, la de las tejas verdes”, que se basa en la serie canadiense “Anne with an E”, emitida internacionalmente en Netflix. Todo un reto para la gran actriz.

Beren Gökyıldız asume un nuevo reto en su carrera (Foto: Yeşil Vadinin Kızı)

¿DE QUE TRATA “YESIL VADININ KIZI”?

“Yesil Vadinin Kizi”, protagonizada por Beren Gökyıldız se basa en el libro de la escritora canadiense Lucy Maud Montgomery narra la historia de dos solitarios hermanos de mediana edad de finales del siglo XIX, Matthew y Marilla Cuthbert, quienes deciden adoptar a un niño huérfano para que les ayude en su antigua granja de Green Gables, a las afueras de la ciudad canadiense de Avonlea (en la Isla del Príncipe Eduardo), pero son sorprendidos cuando descubren que la elegida es una pequeña de 13 años, Anne Shirley, despierta, habladora, imaginativa y muy brillante.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TENDRÁ “YESIL VADININ KIZI”?

La adaptación de la serie canadiense “Anne with an E” para Turquía se titulará “Yesil Vadinin Kizi”, al parecer, contará con 120 episodios de 45 minutos cada uno. Es dirigida por Murat Senöy y Çagil Nurhak Aydogdu y producida por Yesil Yapim.