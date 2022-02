“Doctor milagro” es una de las telenovelas turcas más vistas de la televisión. Su conmovedora historia y su gran elenco de talentosos actores lograron convertirla en un fenómeno internacional. A lo largo de sus dos temporadas vimos los casos médicos más impactantes e invitados especiales que se sumaron a la historia de Ali Vefa, como la vez que la estrella infantil Beren Gökyıldız participó en un capítulo de la ficción.

Los seguidores de la ficción también llamada “Mucize Doktor” (en su idioma original) disfrutaron de la presencia de la actriz infantil Beren Gökyıldız, conocida por sus papeles en las series “Mi hija” (“Kızım”) y “¿Y tú quién eres?”. La pequeña intérprete, con tan solo 11 años, goza de mucha popularidad en Turquía, España y otros países de América Latina.

La joven estrella acumula algunos premios como la Mariposa de Oro, el Goya turco, a la mejor actriz infantil en 2016. Y es Beren Gökyıldız es toda una celebridad que ha conquistado los corazones de medio mundo y tiene un ejército de fans en varios países, es por ello que su participación en “Doctor milagro” causó mucha emoción entre el público.

La actriz infantil Beren Gökyıldız apareció como invitada especial en el capítulo 18 de “Doctor Milagro” (Foto: MF Yapım)

LA HISTORIA DETRÁS DE LA APARICIÓN DE BEREN GÖKYILDIZ EN “DOCTOR MILAGRO”

Beren Gökyıldız apareció como invitada especial en el capítulo 18 de “Doctor Milagro”. En el episodio, la pequeña será una paciente del hospital Berhayat y su caso se centrará en las emociones.

La pequeña actriz interpreta a Betüş que será paciente de Ali y por supuesto, la relación más importante entre ellos se encaminará por el lado de las emociones.

A través de las redes sociales, Beren Gökyıldız compartió una fotografía junto a Taner Ölmez donde ambos están sonriendo frente a la cámara. Esto demuestra la buena relacion entre los intérpretes turcos, dos rostros muy populares de las producciones otomanas.

Beren se caracteriza por su gran talento para la actuación y eso quedó demostrado en cada participación que tiene frente a las cámaras. Cada produccion en la que ella aparace es sinónimo de éxito, por lo que su paso en “Doctor milagro” no es la excepción.

Para Taner Ölmez su relación con los niños le abrió el camino para componer al médico residente en “Doctor milagro”. Amante de la música y la actuación, decidió trabajar de la manera más respetuosa y seria posible su complejo personaje.

“El proceso de preparación fue muy agradable para mí porque fui a los niños con autismo y me senté entre ellos. No sé cómo explicarlo, pero después de estar realmente sentado junto a ellos durante una hora, es imposible no quedar impresionado”, contó Taner sobre cómo fue dando vida a Ali Vefa.