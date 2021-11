Algunos meses atrás la actriz Bergüzar Korel junto a su esposo, Halit Ergenç, quienes protagonizaron la telenovela “Las mil y una noches”, dieron la noticia que se convertirían en padres por tercera vez. Ahora, los entusiasmados padres celebran la llegada al mundo de su pequeña Leyla, cuyas fotos se han convertido en un furor en las redes sociales.

La última integrante de la familia de Bergüzar Korel y Halit Ergenç llegó al mundo el pasado 3 de noviembre para alegría de sus padres quienes en todo momento manifestaron lo felices que se encontraban.

Los que también se mostraron muy entusiasmados fueron Ali y Han, los otros dos hijos de la pareja quienes ya disfrutan de la compañía de su hermanita, Leyla.

Cabe precisar que Bergüzar Korel y Halit Ergenç son una de las parejas más estables del medio artístico turco. Los actores que interpretaron a Sherezade Evliyaoğlu y Onur Aksal, respectivamente, en la telenovela “Las mil y una noches”, han formado un hogar desde el 2009, año en que se casaron.

La historia de amor entre los actores nació en los sets de grabación de la telenovela “Las mil y una noches” y poco a poco fueron construyendo un futuro junto a sus dos hijos. Ahora, con la llegada de Leyla, la familia ha recibido comentarios positivos por parte de sus miles de fanáticos.

FOTOS DE LEYLA, LA TERCERA HIJA DE BERGÜZAR KOREL Y HALIT ERGENÇ

Desde que la actriz Bergüzar Korel se enteró que se convertiría nuevamente en madre, luego de un año de haber dado a luz a su segundo hijo y a pesar que ya formaba parte de la producción turca “Kanlı Yayın” (Transmisión sangrienta), tomó la decisión de dar un paso al costado y dedicarse al cuidado de su salud.

Tras llevar un embarazo con todos los cuidados necesarios, la actriz dio a luz a su hija Leyla, a inicios de noviembre del 2021, en el hospital privado Acıbadem Saglık, de Maslak. Las fotografías de la pequeña han causado gran sensación en las redes sociales.

En algunas de las imágenes se puede ver a Bergüzar Korel cargando a su hija. Precisamente, la artista publicó en su Instagram esa foto junto a un texto de cómo fueron esos momentos de alumbramiento.

Bergüzar Korel y Halit Ergenç momentos antes de conocer a su hija Lelyla.

“La historia del nacimiento de Leyla fue única desde el primer día hasta el último. A pesar de los fuertes dolores cuando salía de la casa, dije: ‘Solo puedo dar a luz a esta niña a las 10:00 de la mañana’, cuando entré por la puerta del hospital. Hacia el final de la semana 40, mi médico dijo: ‘Hay una razón por la que esta niña no vino, su cordón puede estar corto’. Aunque pasaron las horas y mi cuerpo completó todos los preparativos para la llegada del bebé, nuestra hija aún no llegaba. Luego de las dolorosas 11 horas en el hospital, Leyla nació exactamente como dije, a las 10:00 de la mañana (…) Resulta que la razón por la que no pudo venir al mundo a pesar de que todo estuvo listo durante horas fue también el desarrollo del occipucio posterior además del cordón corto. Entonces nuestra hermosa niña vino mirando al cielo”, explicó la actriz.

Bergüzar Korel junto a su pequeña Leyla.

CADA NACIMIENTO ES DIFERENTE

Si bien al momento del parto la actriz tuvo unas pequeñas complicaciones que no pasó a mayores, la pequeña Leyla nació en buen estado de salud; sin embargo, la propia Bergüzar Korel sostuvo que no todos los nacimientos son iguales debido a que cada niño es diferente.

Por ello, dio algunas recomendaciones a las madres gestantes para que puedan preparase para el momento del parto.

Los esposos Bergüzar Korel y Halit Ergenç junto a su pequeña Leyla.

“Al elegir a su médico, asegúrese de que sea alguien experimentado, con experiencia, compasivo, que le dé importancia a la privacidad y, por supuesto, que ponga la salud del bebé y de usted por encima de todo lo demás. Tuve mucha suerte, estuve con dos excelentes personas y médicos en este proceso”, sentenció.

¿DE QUÉ TRATA “LAS MIL Y UNA NOCHES”?

La trama gira en torno al tormentoso romance entre Sehrazat y Onur. Ella es una joven madre que aspira a ser arquitecta y necesita con urgencia una fuerte cantidad de dinero para pagar el tratamiento de su hijo, quien tiene leucemia; y él es un hombre desconfiado que es dueño de la importante constructora donde la mujer labora.

Tras buscar sin éxito a alguien que pueda darle un préstamo, Sehrazat no ve otra salida que solicitarle el favor a Onur, quien finalmente accede, pero no sin antes pedirle algo a cambio. El hombre que ha perdido la fe en el amor le dice que como condición deberán pasar una noche juntos, lo que cambiará el rumbo de sus vidas.