Bergüzar Korel y Halit Ergenç, los protagonistas de la exitosa telenovela turca “Las mil y una noches” se convirtieron en padres el pasado 3 de noviembre. La actriz dio a luz a su tercera hija, y si bien la alegría hoy los embarga, el alumbramiento de la pequeña Leyla tuvo ciertas complicaciones que fue narrada por la propia Bergüzar.

Leyla llegó para agrandar más la familia de Bergüzar Korel y Halit Ergenç, quienes también son padres de dos niños: Ali, de 11 años, y Han, de 1; Ahora, los entusiasmados padres celebran la llegada de la pequeña a su hogar formado desde el 2009, año en que se casaron, y cuya historia de amor entre los actores nació en los sets de grabación de “Las mil y una noches”, telenovela que los internacionalizó.

Pero, ¿cuáles fueron las complicaciones en la llegada al mundo de la pequeña Leyla? Bergüzar Korel se encargó de compartir todo lo ocurrido en el hospital privado Acıbadem Saglık, de Maslak, a donde la actriz llegó junto a Halit Ergenç y sus dos hijos Ali y Han.

LA LLEGADA INESPERADA DE LEYLA

En la publicación que hizo la actriz en su cuenta de Instagram mostrando las primeras imágenes de su pequeña hija escribió: “La historia del nacimiento de Leyla fue única desde el primer día hasta el último”, adelantando así lo que tuvo que pasar antes de tenerla entre sus brazos.

“A pesar de los fuertes dolores cuando salía de la casa, dije ‘Solo puedo dar a luz a esta niña a las 10:00 de la mañana’, cuando entré por la puerta del hospital”, relató, explicando que Leyla no había llegado cuando estaba previsto: “Mi médico dijo que no había nacido porque el cordón era demasiado corto; mi cuerpo completó todos los preparativos para la llegada de mi hija, pero ella no venía”, agregó.

UN ARDUO TRABAJO DE PARTO

“Después de 11 dolorosas horas en el hospital, Leyla nació exactamente como dije, a las 10 de la mañana, y con un cordón corto, como dijo el médico, que estaba alrededor de su cuello”, reveló la actriz.

La pareja vivió alguna otra complicación más en el nacimiento de la pequeña, pero finalmente todo salió a la perfección y pudieron tener a Leyla en su regazo. No obstante, contó cómo se sintió al momento de dar a luz. “Es como si acabara de salir de un maratón largo y agotador… Gracias a Dios que Leyla y yo gozamos de buena salud”, expresó la actriz.

“ELIGE BIEN A TU MÉDICO”, RECOMIENDA LA ACTRIZ

Luego Bergüzar dio algunas recomendaciones a las futuras madres: “Cada nacimiento es diferente, cada bebé es diferente… En este proceso, no tengas una idea fija en tu mente. Y al elegir a tu médico, asegúrate de que sea alguien experimentado, compasivo, que le dé importancia a la privacidad y, por supuesto, que ponga la salud del bebé y la tuya por encima de todo lo demás”.

Finalmente, Korel también agradeció al equipo médico que la ayudó en el alumbramiento. “Di a luz a mis tres hijos en este hospital. Nos cuidaron como una familia antes, durante y después del nacimiento, hace 11 años y ahora”, señaló.