El tercer episodio de la sexta temporada de “Better Call Saul”, que lleva de nombre “Rock and Hard Place”, será recordado por todos los fanáticos de la serie por haber marcado un antes y un después en toda la historia debido a que no se creía que el personaje de Nacho Varga perdería la vida tras muchos intentos por escapar.

Durante las primeras temporadas de la precuela de “Breaking Bad”, el personaje interpretado por el actor Michael Mando, fue presentado desde un lado más secundario, pero al avanzar los capítulos fue tomando mayor protagonismo en la historia hasta convertirse en uno de los más queridos por el público, así que su partida ha causado mucha incertidumbre.

Según algunas especulaciones, se consideraba que Nacho Varga iba a ser determinante en el final de la sexta temporada de la serie de AMC, por lo que todas las teorías iniciales se han caído, lo cual ha provocado mucha expectativa entre los seguidores de la producción, quienes desean conocer cuál será el desenlace de esta historia.

Nacho Varga perdió la vida en el tercer capítulo de la sexta temporada de "Better Call Saul" (Foto: AMC)

¿CÓMO MURIÓ NACHO VARGA EN “BETTER CALL SAUL”?

En el tercer episodio de la sexta temporada, Nacho está siendo perseguido por los hermanos Salamanca y, cuando todo parecía que sería atrapado en un camión cisterna, él se escabulle entre el aceite de la carga y puede escapar horas después para luego encontrar la ayuda de un pueblerino que le ofrece su teléfono para hacer unas llamadas.

Al primero que llama es a su padre, quien le dice que ya sabe lo que debe hacer porque no es la primera vez que pasaba por algo similar, así que lo correcto era que se entregue a la policía. Aquella comunicación termina con Manuel Varga despidiéndose de su hijo, quien solo atina a llorar a sabiendas de todo lo que le venía.

Luego llama a Mike para que poder hablar con Gus, a quien le propone un trato que fue aceptado. Nacho es consciente de que Gus lo quiere muerto, así que elabora un plan para entregarse siempre y cuando le prometa protección a su padre. Y así fue como el final de su vida se va acercando.

Al día siguiente, Nacho se suelta de sus ataduras con unos vidrios rotos que encontró y le quita la pistola a Juan Bolsa, a quien lo apunta para amedrentarlo. Sin embargo, lentamente cambia la dirección del arma hacia su cabeza y se dispara con la finalidad de acabar con su vida delante de todos.

Héctor, quien se encontraba allí en su silla de ruedas, pidió que lo acerquen al cuerpo del fallecido solo para coger una pistola y dispararle reiteradas veces, en una clara señal de toda la cólera que sentía por él en ese momento.

Nacho Varga se quitó la vida en la última temporada de "Better Call Saul" (Foto: AMC)

PERSONAJES QUE NO MORIRÁN EN “BETTER CALL SAUL”

Debido a que “Better Call Saul” es una precuela de la exitosa “Breaking Bad”, hay personajes que aparecen en las dos series, así que evidentemente ellos no perderán la vida al final de esta sexta temporada. Es por ello que ahora te presentamos algunos papeles que, sin duda, no morirán en los siguientes episodios: