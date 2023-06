Elyfer Torres, actriz de “Betty en NY”, recibió un mensaje de texto del director de talento de Telemundo para contarle que le tenía noticias y pedirle que prepare maletas, lo que hizo que por su mente pasaron “mil millones de cosas”.

“Recién hace un par de semanas les tuve que decir que no para un proyecto de reality, entonces pensé que tenía algo que ver con eso”, revela a People en Español. Grande fue su sorpresa cuando supo que “Betty en NY” regresaba al prime time de Telemundo.

Elyfer Torres da vida a "Betty" en la última edición de la novela (Foto: Telemundo)

EL APRENDIZAJE DE ELYFER TORRES CON LA TELENOVELA “BETTY EN NY”

Torres señaló la emoción que significó esta noticia y lo que aprendió gracias a “Betty en NY”, el que considera su proyecto más querido.

“Ya después me contaron la noticia al teléfono y me dio mucha alegría”, asevera. “Betty es el proyecto más querido que he tenido hasta hoy en mi carrera por muchas connotaciones importantes que tiene para mí: fue mi primer protagónico, crecí mucho como persona y como actriz…”, indica.

“Betty llegó a mí en un momento de mi vida en donde yo pensaba que no era bonita. Hoy me doy cuenta de que la belleza no existe, que solamente es un constructo social y nos encadena a ser alguien que no somos. Pero en ese momento de mi vida yo me sentía fea, más bien sentía que no cabía en los estándares y que no era suficiente”, agrega.

LAS ANÉCDOTAS QUE EL ÉXITO DE “BETTY EN NY” LE DEJÓ A ELYFER TORRES

Por su parte, Torres reveló que la tomó por sorpresa la repercusión que causó su participación en “Betty en NY”, lo que la llevó del anonimato a la popularidad de forma muy rápida.

“Lo más loco que me pasó fue la primera vez que fui a Walmart ya que había salido al aire y todas las cajeras detuvieron actividades para tomarse una foto conmigo. Nunca antes en mi vida me había pasado que alguien se quisiera sacar una foto conmigo y fue todo al mismo tiempo, entonces me dio mucha emoción. Y aparte iba sola. Ese día llegué a mi casa y lloré. Yo creo que lo más loco que me pasaba era ese sentimiento constante de agradecimiento y de llorar por saber que mi sueño se estaba materializando, desde poder darle vida a un personaje y poder actuar todos los días”, manifestó.

Por su parte, Elyfer Torres señaló que el personaje le abrió una puerta a sus sueños y le dio la oportunidad de hacer otros personajes para confirmar que esa es la más grande pasión de su vida.