“Betty en NY” (“Betty en Nueva York”), la comedia romántica estadounidense que es una adaptación de la telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea”, se ganó rápidamente el cariño del público, que la convirtió en una de las producciones más vistas de Netflix desde su llegada al servicio de streaming.

Si bien, la serie, producida por Telemundo y ambientada en Nueva York, tiene como protagonistas a Elyfer Torres en el papel de Beatriz Rincón y a Erick Elías en el rol de Armando Mendoza; el elenco está conformado por actores de gran nivel, uno de ellos es Sylvia Sáenz, quien dio vida a Patricia Fernández.

Aunque su interpretación le pone un toque especial a la trama, pocos saben que la actriz mexicana casi rechaza este personaje. A continuación, te contamos las razones que por poco la llevan a no aceptar a ser la popular ‘Peliteñida’.

Parte del elenco de la exitosa telenovela estadounidense. (Foto: Betty en NY / Instagram)

¿POR QUÉ SYLVIA SÁENZ CASI RECHAZA SER PATRICIA FERNÁNDEZ?

Según contó la actriz de 34 años a People en español en 2019, ella dudó en participar en “Betty en NY” porque no entendía el motivo de que se haga una nueva versión después de los varios remakes realizados y que tuvieron tanto éxito. “Cuando mandé mi casting desde Londres no pensé nunca ni que me fuera a quedar ni que pudiera ofrecer más de lo que ya habían ofrecido las otras versiones”, dijo.

Aunque sentía que era una nueva oportunidad para demostrar lo buena actriz que era, al principio le dio mucho miedo. “Me apaniqué. Uno hace apuestas y nunca sabes si van a salir bien o van a salir mal. Yo elegí hacer una apuesta completamente distinta a lo que se había visto antes. Dije: ‘Si lo han hecho tan bien por ahí, yo voy a hacerlo para acá a ver qué sucede’”.

Asimismo, contó que ir a grabar una Estados Unidos cuando tenía una vida en otro país le hizo pensar bien si aceptaría o no dicho proyecto. “Fue muy difícil. Yo en ese momento estaba viviendo en Londres, hasta donde me había ido a estudiar hace poco más de tres años; es decir, iba y venía entre Londres y México. En ese periodo conocí a mi marido, me casé y cuando estaba en Miami haciendo Betty me separé”.

La actriz está muy contenta con el trabajo realizado en la comedia romántica. (Foto: Sylvia Sáenz / Instagram)

Debido a esa experiencia en su vida personal, la actriz de la ‘Peliteñida’ agradece a la novela haberla ayudado a superar ese momento.

“Agradezco inmensamente que me haya tocado hacer comedia y que me haya tocado hacer este personaje porque fue un poco como mi escape, lo que me salvó durante todos los meses que fueron como muy difíciles de no saber qué iba a pasar después de Betty. Al final la vida se fue acomodando de cierta forma, pero sí mi vida era una antes de Betty y otra completamente después de Betty. Y el proceso no fue fácil. Vivir en Miami para mí no fue fácil”, manifestó.