“Yo soy Betty, la fea” es la telenovela más galardonada y memorable en la historia de la televisión colombiana. Ganadora del Guinness Records 2010, la ficción gozó de un gran éxito internacional al ser emitida en más de 180 países, doblada a 25 idiomas y al contar con al menos unas 28 adaptaciones alrededor del mundo.

Creada por Fernando Gaitán, la telenovela se ganó un lugar especial en el corazón del público con la historia de amor de Beatriz Pinzón Solano y don Armando Mendoza. Hoy, 21 años después de su estreno, los televidentes recuerdan con mucho cariño al elenco liderado por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

“Yo soy Betty, la fea” se convirtió en un fenómeno televisivo mundial que hasta hoy se mantiene vigente en la memoria colectiva (Foto: RCN)

“Yo soy Betty, la fea” conquistó rápidamente al público gracias a sus inolvidables escenas que todavía desatan carcajadas, sus pintorescos personajes y su gran historia. Uno de los momentos más memorables de la ficción fue cuando ‘Patricia Fernández’ , la odiosa secretaria de presidencia en Ecomoda, aborda un autobús para llegar al trabajo.

La ‘Peliteñida’, interpretada por Lorna Cepeda , era muy pretenciosa e interesada y estaba acostumbrada a un estilo de vida lleno de lujos. Desafortunadamente, pierde su carro Mercedes por un embargo y no le queda más remedio que aceptar su crisis económica y utilizar el transporte público para llegar a su trabajo. Detrás de esta escena hay una divertida anécdota que la propia actriz colombiana ha compartido con sus seguidores en Instagram.

LA HISTORIA DEL BUS, LA DIVERTIDA ANÉCDOTA QUE VIVIÓ LORNA CEPADA COMO LA PELITEÑIDA

Aunque los televidentes se rieron a carcajadas con la escena en que la ‘Peliteñida’ aborda un autobús para llegar a Ecomoda, pocos saben que la actriz Lorna Cepeda protagonizó un vergonzoso momento durante la grabación de esta secuencia al cometer un error que hasta hoy recuerda.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete colombiana contó la penosa anécdota que vivió durante la filmación de la icónica escena de ‘Patricia’ viajando en autobús en “Yo soy Betty, la fea” .

Lorna Cepeda relató que estaba todo listo para grabar la escena. Sin embargo, cuando recibió la señal de ‘acción’ por parte de la producción, la actriz sufrió una confusión y se subió a un bus real, que casualmente estaba transitando la vía en ese momento.

Lorna Cepeda interpretó a la ‘Peliteñida’ en la telenovela (Foto: RCN)

"Les voy a contar la historia del bus. Estábamos grabando con todo listo: bus, personal de apoyo, actores, cámaras, producción, etc. El coordinador (Pablito) me dio la señal para montarme al bus, pero esta miopía me ha acompañado desde los nueve años y el despiste, desde que nací, y me trepé en el bus equivocado", contó la colombiana en la red social.

La popular ‘Peliteñida’ agregó que las personas comenzaron a observarla extrañados cuando se subió al vehículo porque ella entró a empujones, siguiendo las pautas del director del melodrama, Mario Ribero.

“Cuando me subí al bus que no era, la gente se me quedó mirando, porque obviamente subí empujándolos, como me había indicado el director (Mario Ribero) y el chofer del bus real, me dejó subir sin pagar y arrancó”, detalló.

A través de su cuenta de Instagram, Lorna Cepada contó la penosa anécdota que vivió durante la filmación de la icónica escena de ‘Patricia’ viajando en autobús en “Yo soy Betty, la fea” (Foto: RCN)

Ya a bordo del bus, Cepeda escuchó fuertes gritos y es entonces cuando nota que el coordinador de la producción y otros miembros del equipo de “Yo soy Betty, la fea” estaban corriendo detrás del bus gritándole al chofer que se detuviera.

“Empecé a oír unos gritos, era Pablito y varios de producción, corriendo detrás del bus diciéndole que parara. ‘Pare señor, bájate Lorna, ese no es el bus, bájate, bájate”, recordó que le gritaban.

"Yo no entendía nada, menos mal el señor del bus sí me dijo rápidamente lo que pasaba, todos lloraban de la risa, y yo peor, mientras me disculpaba y me bajaba media cuadra adelante. Para luego montarme en el bus que era y grabar la escena", afirmó.

Por supuesto, esta anécdota arrancó las carcajadas de los usuarios en Instagram que le enviaron varios mensajes a Lorna Cepeda: “Qué manera de reír. Uno de mis personajes favoritos”, “Todo lo que los televidentes no vemos, es grandioso eso que platicas”, y “Cada vez que leo esto no paro de reír”, fueron algunos de los comentarios de sus fans.

