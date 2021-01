Betty, la fea es una de las telenovelas colombianas más exitosa de los años 90 y a pesar que han pasado más de 20 años desde su estreno, sigue sumando fanáticos y esto gracias a que la historia de amor de Beatriz Pinzón y Don Armando aterrizó al catálogo de Netflix.

La historia original de Fernando Gaitán nos regaló personajes icónicos como el cuartel de las feas, la ‘Peliteñida’ y uno de los más queridos fue el francés Michel Doinel , quién se enamoró de Beatriz y estaba dispuesto a robarle el corazón, sin embargo, no pudo competir contra el amor de Don Armando.

A pesar de que el último capítulo de la telenovela se emitió en 2001, los fans siguen afirmando que este hombre era ideal para la protagonista de “Betty, la fea” , ya que la trataba como reina, también se ganó a sus padres y sus amigos, pero finalmente fue rechazado.

A través de su cuenta de Tik Tok, Patrick Delmas, actor que interpretó al francés Michel Doinel reveló que sigue recibiendo preguntas de por qué no luchó más por Beatriz, así que decidió responderle a todos los que piensan que fue débil.

¿QUÉ HA DICHO PATRIC DELMAS SOBRE MICHEL DOINEL?

Patrick Delmas contó que muchos fans le siguen preguntando por que su personaje no se quedó con Beatriz y esto fue lo que dijo a través de su cuenta de Tik Tok.

“Últimamente he visto mucho este comentario, también visto tik toks, comentarios preguntándome por qué no he luchado más por Betty”

Inmediatamente después de este comentario, el actor hizo gala de sus dotes en la interpretación y aseguró que Michel Doinel aún sigue amando a Beatriz Aurora Pinzón, sin importar que ya han pasado más de dos décadas de su breve romance.

“Yo sí he luchado, he luchado mucho”.

“Han pasado 20 años y todavía no la olvido, siento, duele, duele dentro mi corazón”.

Además de esta declaración, Delmas, en la piel de Doinel pidió a la protagonistas interpretada por Ana María Orozco que lo buscara de nueva cuenta para seguir hablando.

“Betty, si estás mirando esto, por favor, por favor, por favor, escríbeme”.

Ahora queda esperar si Beatriz le llega a responder a Doinel y puedan ponerse al día de todo lo que ha sucedido durante los últimos 20 años.