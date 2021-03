Marcela Posada es reconocida internacionalmente por su papel de ‘La Jirafa’ en la famosa telenovela “Betty, la fea”. El gran talento que derrochó la actriz colombiana al ser parte de ‘el cuartel de las feas’, le permitieron ganarse el corazón del público que sigue fielmente sus pasos a través de las redes sociales.

Con la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, alguien le preguntó respecto a las intervenciones estéticas que tiene en su cuerpo. Posada, en medio de bromas, respondió que tiene dos cirugías pero que, pronto, tendrá que someterse a otra por su salud.

Marcela Posada reveló que su operación de senos que se hizo no salió bien con el paso de los años y ahora deberá visitar el quirófano para poder evitar complicaciones y su salud se vea comprometida.

¿POR QUÉ DEBERÁ SOMETERSE A UNA NUEVA OPERACÍON?

La primera vez que Marcela Posada pasó por un quirófano fue cuando, según ella, estaba ‘muy chiquita’, y se dedicaba al modelaje, en esa ocasión, se intervino su nariz. Tiempo después se sometió a un aumento de senos que, con el pasar de los años, terminó mal, y la obliga a hacerse una nueva cirugía.

“Me hice la nariz, cuando estaba muy chiquita, que era modelo (...) y me hice también senos pero ahora se me explotaron las dos prótesis”, relató la actriz. De acuerdo con su relato, en 2020, se enteró de que sus dos prótesis había explotado pero que, a causa de la emergencia sanitaria declarada en Colombia por la llegada de la pandemia de coronavirus al país, tuvo que aplazar el procedimiento. Para evitar problemas en su salud, tendrá que agendar una cita en el quirófano lo más pronto posible, según lo dio a entender a sus seguidores.

Su debut en televisión se dio en la serie Hombres de honor, donde interpretó a la Teniente Cardona. (Foto: Marcela Posada / Instagram)

“¿Y es muy grave lo de las prótesis?”, le preguntó alguien más, luego de la primera pregunta en la que la colombiana reveló sus dos cirugías. Ante la pregunta, Posada contestó, “sí, me enteré el año pasado, pero pues por el tema de la pandemia no pude, pero ahora sí me tengo que operar cómo sea”.