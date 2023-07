Con el anuncio de una nueva temporada de “Betty, la fea” a través de la plataforma de Amazon Prime Video, han llegado a la memoria los recuerdos de aquellos capítulos de la aclamada serie que se emitieron por primera vez hace ya más de dos décadas. La historia, los personajes, los actores y todo lo que envuelve a esa producción colombiana que se robó el corazón de miles de fanáticos en todo el mundo promete volver a ser un boom.

La historia, en primera instancia, se tratará de los dos personajes principales, Betty (Ana María Orozco) y Armando (Jorge Enrique Abello), quienes 20 años después siguen juntos en su matrimonio y dirigen el negocio de Ecomoda, mientras al misto tiempo deben cumplir con su dura labor de padres de una adolescente un poco rebelde o incomprendida.

Evidentemente, sin la presencia de esos dos personajes interpretados por sus actores originales, la producción no podría salir adelante. Sin embargo, existen otros miembros del elenco inicial que fueron claves para el éxito de la telenovela a finales de los 90′ e inicios de los 2000. Algunos de ellos, por ejemplo, son Luis Mesa, Lorna Cepeda, Julián Arango, Mario Duarte, Estefanía Gómez, entre otros.

Pero, como en toda historia de este tipo, siempre existe un rol antagonista, más conocido como el villano o villana. Si hablamos de ese punto, tenemos que mencionar al personaje de Marcela, interpretado por Natalia Ramírez. Ella, era la entonces prometida de don Armando, pero sus acciones fueron alejándolo hasta enamorarse de Betty.

Su papel, pese a ser de mala, es muy querido entre los fanáticos de la telenovela, pues sin su trabajo en cada una de las escenas, la ficción quizá no hubiera tenido tanto éxito. Es por ello que ahora todos quieren saber si ha sido tomada en cuenta para este nuevo proyecto que llegaría en 2024 a Amazon Prime Video.

Natalia Ramírez hacía de Marcela Valencia en "Betty, la fea" (Foto: RCN)

NATALIA RAMÍREZ SOBRE PARTICIPAR EN LA NUEVA TEMPORADA DE “YO SOY BETTY, LA FEA”

La actriz colombiana tuvo una entrevista con el periodista José Esteban Mora en “Lo sé todo”, en la que se tocaron varios temas, pero, sin duda alguna, uno de los que más expectativas generaba era conocer si será parte del elenco que trabajará en la secuela de “Yo soy Betty, la fea”, teniendo en cuenta que ella estuvo en el reparto inicial con un personaje muy importante para la historia.

Sin embargo, la respuesta de Natalia Ramírez sorprendió a los espectadores, ya que solo levantó los hombros e hizo un gesto con el rostro, como si no quisiera responder o como si estuviera negando que estará en esta temporada.

Por más que lo más probable, por su respuesta, es que quizá no esté confirmada o que no la hayan llamado, lo típico en una producción televisiva o cinematográfica es que al elenco le piden no mencionar nada de lo que se está trabajando en las entrevistas con medios de comunicación.

Los fans del personaje de Marcela están muy preocupados al respecto, pero aún no pierden la fea y consideran que sí podría estar convocada para ser parte de esta nueva historia.

NATALIA RAMÍREZ Y SU PERSONAJE DE MARCELA

En la misma entrevista citada, el periodista le pregunta si tiene algunas condiciones para volver a trabajar en esa producción, a lo que ella respondió con requerimientos muy básicos en cualquier ambiente de trabajo, como un lugar digno para la realización de las escenas y nada más, lo cual es algo que siempre ha tenido durante toda su carrera.

En la conversación también le preguntaron si le gustaría volver a hacer ese personaje y ella afirmó que le encantaría hacerlo. “Para mí, Marcela Valencia es un personaje maravilloso, no quiero que se olviden de ella, me dicen Marcela y me volteo”, añadió la actriz.