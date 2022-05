“Bienvenidos a Edén”, serie española que está disponible en Netflix desde el 6 de mayo de 2022 y se ha convertido en una de las más populares de la plataforma, narra la historia de un grupo de jóvenes que son invitados a una exclusiva fiesta en una isla privada con la promesa de una experiencia que cambiara sus vidas y terminan atrapados en una pesadilla de la que no pueden escapar.

En los ocho episodios de la primera temporada, de los cien invitados, Zoa (Amaia Aberasturi), África (Belinda), Charly (Tomy Aguilera), Ibon (Diego Garisa) y Aldo (Albert Baró) son seleccionados para probar una bebida especial que pronto saldrá al mercado y tras perder la conciencia se encuentran en la enigmática Fundación Edén.

Pero ¿sabías que la exclusiva fiesta en “Bienvenidos a Edén” está inspirada en el Fyre Festival, uno de los festivales más desastrosos de todos los tiempos?

Judith y Zoa llegando a la isla privada en "Bienvenido a Edén" (Foto: Netflix)

EL FESTIVAL QUE INSPIRÓ “BIENVENIDOS A EDÉN”

En una entrevista con Sensacine, los creadores de “Bienvenidos a Edén”, Joaquín Górriz y Guillermo López Sánchez, hablaron al respecto.

“El productor Raimon Masllorens tenía la idea de cómo podíamos hacer algo en un paraje muy especial como podría ser en una isla”, así que decidieron crear algo que tuviese “que ver con el misterio o con el romance”, explicaron. “Nos inspiró mucho un documental de Netflix que trata sobre el Fyre festival, un festival que fue una gente invitada a ir pero que luego, evidentemente, fue un desastre”.

Con eso, Górriz y López vieron claro el punto de partida de su nueva serie. “Les habían dicho que iban a hacer el viaje de su vida y efectivamente lo es, pero con la dimensión que queramos darle porque desde el principio nos damos cuenta de que hay algo turbio detrás”, agregaron.

Amaia Aberasturi (Zoa) Diego Garisa (Ibón) Tomy Aguilera (Charly) Belinda (África) en el episodio 6 de "Buenvenido a Edén" (Foto: Netflix)

¿QUÉ FUE EL FYRE FESTIVAL?

Fyre es el festival más desastroso de la historia. En 2017, dicho evento pretendía reunir a artistas e influencers del mundo de la moda en un evento sin precedentes. La fiesta en una isla privada de las Bahamas duraría dos fines de semana y contaría con glamping (camping de lujo), catering del chef estrella Stephen Starr y conciertos de artistas como Major Lazer, Disclosure o Migos.

De acuerdo con ABC, todo tenía un costo de entre 400 y 200.000 euros según el nivel de comodidades. Sin embargo, cuando los asistentes llegaron solo encontraron un escenario a medio construir y unas precarias tiendas de campaña. Además, la “exquisita” comida quedó reducida a dos rebanadas de pan, dos lonchas de queso fundido y una ensalada. Y para empeorar las cosas, se produjo una fuerte tormenta.

Por supuesto, lo asistentes demandaron al organizador Billy McFarland, quien cumple una sentencia de seis años de cárcel por múltiples cargos de fraude. Este destrozo festival cuenta con dos documentales: “Fyre: The greatest party that never happened” (“Fyre: La mayor fiesta que nunca sucedió”) de Netflix, y “Fyre Fraud” (“El fraude de Fyre”) de Hulu.