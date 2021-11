El éxito indiscutible que alcanzó “Love Is in the Air”, serie turca que ha llegado a más de 40 países, supuso un excelente escaparate internacional para sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes interpretaron a Eda y Serkan en la ficción. Pero la atención del público no solo estuvo puesta sobre los personajes principales, también otros actores brillaron con luz propia, como Bige Önal, quien interpretó a la malvada Selin Atakan.

Bige Önal se ha convertido en una de las actrices más populares en Turquía gracias a sus papeles televisivos en producciones reconocidas como “Muhteşem Yüzyı”, “Tehlikeli Karım”, “Bozkır”, entre otras. Pero, sin duda, “Love Is in the Air” la lanzó a la fama internacional y ahora tiene más de 1,3 millones de seguidores en Instagram.

Si bien Bige Önal disfruta de la fama que le han dado sus personajes en televisión, la vida personal de la actriz ha sido complicada este 2021. A la muerte de su padre, Erhan Önal, se sumaba el fin de su larga relación amorosa con otro popular galán de telenovelas, Aras Bulut. Entre idas y venidas, parece que la pareja se ha vuelto a dar una nueva oportunidad.

Bige Önal y Aras Bulut se conocieron en 2015 mientras rodaban juntos la serie ‘Maral: Mi historia más hermosa’ (Foto: Bige Önal/ Instagram)

LA RECONCILIACIÓN DE BIGE ÖNAL Y ARAS BULUT İYNEMLI

Bige Önal, reconocida internacionalmente por interpretar a Selin en “Love Is in the Air”, y Aras Bulut, el exitoso actor turco famoso por protagonizar “Milagro en la celda 7″, eran una de las parejas más estables del medio artístico en Turquía. La historia de amor de ambos actores duró seis años, pero este 2021 se separaron.

La pareja trataba de mantener los detalles de su relación en privado y se había convertido en una de las parejas más populares y queridas de Turquía. Además, parecía uno de los romances más sólidos del medio. Incluso, se rumoreaba que había planes de boda.

Bige Önal y Aras Bulut, que se conocieron en 2015 mientras rodaban juntos la serie ‘Maral: Mi historia más hermosa’, habían disfrutado de seis años de discreto romance. Sin embargo, la relación terminó a mediados del 2021 cuando empezó a rumorearse que el actor habría sido infiel a su pareja con la actriz Damla Sönmez, su compañera de reparto en ‘Çukur’, una exitosa telenovela turca.

Poco después de su separación, medios turcos aseguraban que los actores se habían acercado nuevamente pero que no hubo una reconciliación debido a la supuesta negativa de Aras Bulut a contraer por fin matrimonio.

Ahora, sin embargo, parece que Bige Önal y Aras Bulut se han dado una nueva oportunidad. Según el medio turco ‘Hürriyet’, los actores habrían decidido retomar su relación a finales de octubre.

Aunque ninguno de los dos lo ha confirmado de forma oficial, lo cierto es que Bige y Aras están pasando unos días de descanso en Ámsterdam, lugar al que han viajado para pasar vacaciones juntos.

Los actores han publicado en sus cuentas de Instagram imágenes de la bella ciudad holandesa, cada uno por su lado. Ninguno de los dos se ha animado aún a publicar alguna imagen de los dos juntos, ya que prefieren llevar su reconciliación en privado.

Allí han permanecido un mes y se les ha podido ver haciendo turismo y visitando museos y galerías de arte. Sin embargo, pronto regresarán a Estambul, ya que Bige Onal estrena la película “Sen Ben Lenin” el 26 de noviembre y Aras Bulut Iynemli empieza a grabar también un filme, donde encarnará a Mustafa Kemal Atatürk, el primer presidente de la República de Turquía.