“Bird Box: A ciegas” fue uno de los más grandes éxitos de Netflix en el 2018. La película de Susanne Bier, protagonizada por Sandra Bullock, sorprendió a los espectadores con una trama que exploraba los géneros thriller, terror, ciencia ficción y drama postapocalíptico. ¿Su premisa? Muy sencilla: una misteriosa presencia sobrenatural conduce a la población al suicidio, por lo que una sobreviviente y sus hijos deben arriesgarlo todo para buscar un refugio.

Cinco años después, la plataforma de streaming apuesta por una producción derivada. Esta se llama “Bird Box Barcelona” y, como su título lo indica, se desarrolla en la famosa ciudad europea.

Dirigida por los hermanos Àlex y David Pastor, esta es una película sobre suicidios masivos, lucha de supervivientes y más referencias a la obra original. A continuación, te contamos todo lo que debes saber acerca del spin-off español de la película de Netflix.

Escena de la película "Bird Box Barcelona" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “BIRD BOX BARCELONA”?

“Bird Box Barcelona” expande el universo de la franquicia “A ciegas”. En ese sentido, nos trasladamos a la Ciudad Condal para ser testigos de la llegada de aquella misteriosa presencia que está aniquilando a la humanidad. El papel principal ahora recae en Sebastián (Mario Casas), un joven que lucha por seguir con vida y encontrar una salida de esta pesadilla.

Así se lee en la sinopsis oficial del largometraje: “Después de que una fuerza misteriosa acabe con la población mundial, provocando que todos los que la ven se quiten la vida, Sebastián y su hija Anna deben emprender su propio viaje de supervivencia a través de las desoladas calles de Barcelona”.

“Pero mientras forman una incómoda alianza con otros supervivientes y se dirigen hacia un refugio seguro, crece una amenaza más siniestra que las criaturas invisibles”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “BIRD BOX BARCELONA”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “BIRD BOX BARCELONA”?

La película se estrenará el 14 de julio del 2023 en Netflix. Se espera que el film esté disponible desde las primeras horas de ese día. Exactamente, a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST).

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “BIRD BOX BARCELONA”?

Como mencionamos previamente, Mario Casas es el protagonista de la historia, al darle vida a Sebastián. En el elenco, lo acompañan estrellas como Georgina Campbell, Diego Calva, Patrick Criado, Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner y Leonardo Sbaraglia.

De acuerdo con IMDb, estos son los actores que completan el reparto de “Bird Box Barcelona”:

Naila Schuberth como Sophia

Alejandra Howard como Anna

Gerard Oms como un vecino

Milo Taboada como Cara Picada / Pockmark

José García Ruiz como Merodeador

Sergio Freijo como el Dr. Rivera

Celia Freijeiro

Manel Llunell

Gonzalo de Castro

Parte del elenco de la película "Bird Box Barcelona" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “BIRD BOX BARCELONA”?

“Bird Box Barcelona” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde su fecha de estreno. A partir de esa fecha, puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio.