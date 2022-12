El estreno de “Black Adam” no solo entusiasmó a los seguidores de DC por el emocionante cameo en su escena post-créditos, sino porque tuvieron la oportunidad de ver la esperada aparición de Dwayne “La Roca” Johnson como el protagonista de una película de la franquicia.

Así, conocimos la historia de Teth-Adam y su importancia en Kahndaq, descubrimos la razón por la que fue encarcelado durante 5000 años y, además, pudimos establecer algunas diferencias con el cómic original.

Pero, ¿supimos realmente quién era esta figura? A continuación, te presentamos 10 preguntas y respuestas sobre el personaje de Dwayne Johnson en la película de DC “Black Adam”.

10 PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE BLACK ADAM

1. ¿Cómo fue la primera aparición de Black Adam?

Black Adam apareció, por primera vez en los cómics, en 1945. El personaje fue presentado al mundo en The Marvel Family #1, de Otto Binder y C. C. Bec. Allí, se revela que Teth-Adam fue el primer mortal al que el mago Shazam le concedió sus poderes y, más adelante, se convirtió en Mighty Adam.

"Black Adam" se estrenó en octubre del 2022 (Foto: New Line Cinema / Warner Bros)

2. ¿Quién fue el creador del personaje?

Black Adam fue una creación de Fawcett Comics, la famosa editorial de la década de 1940. Se sabe que fue el escritor Otto Binder a quien se le ocurrió la idea del personaje, pero fue el dibujante C. C. Beck quien ilustró su apariencia. Entonces, se le atribuye a ambos esta invención.

3. ¿Black Adam es un villano?

Con el paso de los años, Black Adam se hizo conocido por ser un villano. Solo después de JSA # 21, en donde se arrepintió de sus acciones al liberarse de la personalidad de Theo Adam, se lo presentó como un antihéroe, tal como en la película.

4. ¿Quién es el enemigo de Black Adam?

El enemigo de Black Adam es otro rostro famoso de DC: Shazam, quien era conocido antes como Capitán Marvel y cuyo nombre fue cambiado por temas legales. Vale precisar que ambos personajes recibieron los poderes del mismo mago.

5. ¿Veremos un enfrentamiento entre Black Adam y Shazam?

Las cintas “Shazam!” y “Black Adam” tienen lugar en la actualidad, por lo que es probable que los personajes de Zachary Levi y Dwayne Johnson se enfrenten en un futuro. Aunque no está confirmado, ver a Henry Cavill nuevamente como Superman abre muchas posibilidades sobre lo que podría suceder en las siguientes producciones del estudio.

Shazam es el archirrival de Black Adam (Foto: DC Entertainment)

6. ¿Cuáles son los poderes de Black Adam?

Al igual que Billy Batson, Theth-Adam pronuncia la palabra “¡Shazam!” para transformarse. Así, se convierte en Black Adam invocando el poder de seis dioses egipcios.

Estas deidades son: Shu, quien le otorga resistencia e invulnerabilidad; Heru, quien le otorga súper velocidad; Amon, quien le otorga fuerza física; Zehuti, quien le otorga sabiduría y conocimiento; Aton, cuyo don es denominado “poder”, y que se relaciona con sus habilidades de relámpago; y Menthu, quien le otorga coraje y valentía.

7. ¿De qué equipos ha sido miembro Black Adam?

Tal como se ve en la película, Black Adam ha sido parte de la Sociedad de la Justicia de América. Asimismo, ha sido miembro de la Liga de la Justicia y la Liga de la Injusticia. Finalmente, fue integrante de: Legion of Doom, Sociedad Secreta (Secret Society of Super Villains), Black Marvel Family, Monster Society of Evil y hasta El Escuadrón Suicida (Suicide Squad).

8. ¿Cuál es la debilidad de Black Adam?

A diferencia de Superman con la Kryptonita, Black Adam no tiene una debilidad reconocible. En ese sentido, podríamos determinar que la fuerza de su oponente es crucial para su potencial derrota. Además, es posible engañarlo para que recupere su forma humana.

"Black Adam" es una cinta de Jaume Collet-Serra (Foto: Warner Bros)

9. ¿En qué producciones para la televisión ha aparecido Black Adam?

Black Adam aparece en los siguientes proyectos para la televisión:

“The Kid Super Power Hour con Shazam!” , con la voz de Lou Scheimer.

, con la voz de Lou Scheimer. “Batman: The Brave and the Bold” , con la voz de John DiMaggio.

, con la voz de John DiMaggio. “Young Justice” en una aparición sin diálogo.

en una aparición sin diálogo. Justice League Action , con la voz de Gary Cole.

, con la voz de Gary Cole. “Harley Quinn” en una aparición sin diálogo como miembro de Legion of Doom.

10. ¿En qué otras películas ha aparecido Black Adam?

Además de su película homónima live-action, Black Adam aparece en las cintas animadas:

“Superman/Shazam!: The Return of Black Adam” , con la voz de Arnold Vosloo.

, con la voz de Arnold Vosloo. “Lego DC: Shazam!: Magic and Monsters” , con la voz de Imari Williams.

, con la voz de Imari Williams. “DC League of Super-Pets”, con la voz de Dwayne Johnson en la escena post-créditos.