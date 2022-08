Una de las películas más esperadas este 2022 es “Black Panther: Wakanda Forever”, el nuevo filme de Marvel que trae de regreso al rey T’Challa. Pero quien también ha captado la atención del público es el mexicano Tenoch Huerta por lo que hizo para obtener el papel de Namor. Conoce aquí todos los detalles al respecto.

“Black Panther” es la nueva película del Universo de Marvel y cuya primera parte fue emitida en el 2018, convirtiéndose rápidamente en una de las producciones más famosas de aquella época.

El filme se basa en el personaje “Pantera Negra” muy conocido en el mundo de Marvel Comics. Además, fue producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios.

En “Black Panther 2″, Namor tendrá un rol muy importante, pues será un poderoso villano que se enfrentará al rey Wakanda y tratará de acabar con el pueblo submarino.

Detrás de este personaje se encuentra Tenoch Huerta, quien se las ingenió para quedarse con el papel de Namor. Lo que muchos considerarían como una mentira piadosa, le serviría al actor mexicano para interpretar al villano en la aclamada película.

(Foto: Marvel)

CUANDO LE OFRECIERON A TENOCH HUERTA EL PAPEL DE NAMOR

Tenoch Huerta ha participado en películas como “Perpetuum mobile”, “Marea alta”, “Get the Gringo”, “Mercy”, “Hijo de monarcas”, entre otras.

Sin embargo, una nueva oportunidad llegaría para el actor este 2022 cuando fue invitado a la película “Black Panther: Wakanda Forever”, en el papel de Namor.

En una entrevista con Life and Style, el actor señaló que el director de “Black Panther” fue el que lo contactó directamente para darle el personaje de Namor. Esto ocurriría cuando Huerta estaba en Nueva Orleans grabando una película.

Tenoch Huerta interpretará a Namor (Foto: Tenoch Huerta/Instagram)

Su equipo que también estaba en contacto con Huerta le dijo que Ryan Coogler quería hablar con él.

“Entonces, ‘¿cómo lo ves?’, me preguntaron y yo contesté que todo bien, pero en realidad no sabía qué me estaba ofreciendo porque no lo había entendido. Fue hasta un par de días después cuando comprendí que me estaban ofreciendo ¡el nuevo personaje de Marvel!”, expresó el actor.

LA MENTIRA DE TENOCH HUERTA

Luego tendría otra reunión con el guionista (Ryan Coogler) y representantes de Marvel Studios donde mintió sobre algunas de sus habilidades.

“Ah, también me preguntaron si sabía nadar. Respondí que nunca me había ahogado y regresé con mis managers”, dijo.

Confesó que en ese momento no dijo nada más, pues si lo hacía se quedaba sin ese papel.

“Tuvimos que explicarles mediante mi abogado en Estados Unidos que así somos los mexicanos. Jamás decimos que no y luego ya vemos qué pedo”, sentenció.

Namor (Tenoch Huerta) es el gobernante de atlantis en "Black Panther: Wakanda Forever". Es hijo de un humano y la princesa atlante (Foto: Marvel)

TRAILER DE “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER”