El mundo está viviendo uno de los peores momentos en los últimos años. La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha paralizado la industria del entretenimiento y el cine, dejando a estrenos como “Black Widow” sin una fecha definida para volver a la pantalla grande, dejando a otras producciones en stand-by y otras películas, como por ejemplo “Furious 9″ directamente moviendo su calendario de estreno para el 2021.

Marvel Studios había programado que este año se estrenaría “Black Widow”, la película en solitario de Scarlett Johansson como la espía favorita de los fans de la compañía. Además, con esto se iniciaría la esperada Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), con una serie de nuevos personajes, enemigos y mucha acción por descubrir en los siguientes años.

Además del rol principal de Scarlett como la Viuda Negra, actores como David Harbour daría vida a Alexei Shostakov, también conocido como Red Guardian, Florence Pugh como Yelena Belova, Rachel Weisz como Melin Vostokoff y O.T. Fagbenle como Mason. Todos ellos se conectaron en algún momento en el pasado de Natasha cuando servía a Rusia.

Sin embargo, quienes al principio no aparecerían en la película son los antiguos Avengers. Se sabe que “Black Widow” se posiciona entre los dos años que pasaron entre “Captain America: Civil War” y “Avengers: Infinity War”, por lo que ellos han estado por ahí en algún lado. ¿Qué estuvieron haciendo durante este tiempo? Aquí repasaremos algunas respuestas.

¿DÓNDE ESTÁ EL CAPITÁN AMÉRICA DURANTE “BLACK WIDOW”?

El Captain America sobrevive al brutal ataque de Thanos contra todo pronóstico al chasquido de las gemas (Foto: Marvel)

Etiquetado como un rebelde por su negativa a firmar los Acuerdos de Sokovia, el Capitán América en secreto liberó a su equipo capturado al final de la Civil War antes de embarcarse en aventuras por debajo del radar, esencialmente asumiendo su nueva identidad como “Nómada”, una que más adelante veríamos y que los fans de los cómics recuerdan.

El Súper Soldado primero deja a Bucky a manos de Black Panther (Chadwick Boseman) en Wakanda, donde Shuri (Letitia Wright) ayuda con el programa de rehabilitación del asesino con lavado de cerebro de HYDRA. Steve luego pasa a la clandestinidad con Sam Wilson. En el cómic Infinity War Prelude #1, se revela que Steve pasa los próximos dos años antes de “Avengers: Infinity War” haciendo un viaje por el mundo con Black Widow y Falcon, mostrando al trío luchando contra un grupo terrorista en Siria.

Se desconoce cuándo exactamente Natasha se une a Steve y Sam, pero según su cabello en los trailers de “Black Widow“ (largo y rojo) y el cómic precuela (corto y rubio), parece que los eventos de su película independiente tienen lugar antes de que ella se una a ellos. Tal vez la próxima película incluso la lleve a comunicarse con Steve después de que todo vaya mal con su enfrentamiento contra Taskmaster.

¿DÓNDE ESTÁ HAWKEYE DURANTE “BLACK WIDOW”?

"Hawkeye" - Fecha de salida: finales del 2021. Jeremy Renner vuelve a interprear a Clint Barton, también conocido como Hawkeye, para entrenar a su sucesor Kate Bishop (Hailee Steinfeld) tras los eventos de "Avengers: Endgame". (Fuente: Marvel Studios)

Como parte del equipo del Capitán América en Civil War, Hawkeye (Jeremy Renner) es capturado por el gobierno. Sin embargo, a diferencia de otros héroes que se negaron a firmar los Acuerdos de Sokovia, Clint Barton decide quedarse atrás y llegar a un acuerdo con las autoridades en lugar de esconderse.

Junto con su compañero Scott Lang / Ant-Man (Paul Rudd), que ambos tienen que cuidar a sus familias, Clint firma un acuerdo que lo compromete a arresto domiciliario, lo que le permite estar junto a su esposa e hijos. Esto le impide participar en los eventos de Infinity War, y solo resurge en Endgame después de que su familia ha sido evaporizada por el chasquido.

Esto significa que mientras Natasha se está reconciliando con su pasado y lidiando con el Taskmaster en “Black Widow”, su mejor amigo está atrapado en su casa. Dicho todo esto, con bromas sobre lo que sucedió en Budapest, junto con las pistas de que “Black Widow” también abordaría los eventos anteriores a la introducción oficial de MCU de Natasha a través de “Iron Man 2″, es posible que haya un cameo de Hawkeye en las cartas. Vale la pena señalar que el primer trailer de “Black Widow” se abre con una toma aérea de Budapest que respalda esta idea.

¿DÓNDE ESTÁ HULK DURANTE “BLACK WIDOW”?

Hulk (Foto: Marvel Studios)

Desde su desaparición al final de “Avengers: Age of Ultron”, Hulk no se encontraba en ninguna parte del MCU hasta su regreso en “Thor: Ragnarok”. El monstruo verde iracundo aún no se había transformado de nuevo en Bruce Banner durante dos años, ya que disfrutaba de las ventajas de ser el campeón de batalla del Gran Maestro (Jeff Goldblum) en Sakaar.

Esto explica también por qué tenía la capacidad de hablar, sin mencionar el temperamento de un niño pequeño. Entonces, mientras Iron Man y el Capitán América estaban lidiando con los Acuerdos de Sokovia que condujeron a luchas internas entre los Vengadores en Civil War, seguidos de la aventura en solitario de Natasha en “Black Widow”, Hulk estuvo en el espacio todo el tiempo, ajeno a lo que sucedía en su planeta de origen.

Solo cuando Thor (Chris Hemsworth) se encuentra accidentalmente con él en una batalla de gladiadores, Hulk se ve obligado a abandonar el planeta de los desperdicios y deja que su alter ego humano vuelva al asiento del conductor. Cuando Hulk regresa a casa al comienzo de Infinity War, los eventos de “Black Widow” ya han terminado.

¿DÓNDE ESTÁ IRON MAN / TONY STARK DURANTE “BLACK WIDOW”?

Iron Man (Foto: Marvel Studios)

La conversación final de Tony Stark con Natasha en Civil War sucede después de su traición en Alemania, cuando dejó escapar al Capitán América (Chris Evans) y Bucky (Sebastian Stan). Independientemente de cuándo se establezca exactamente “Black Widow” o cuánto tiempo tengan lugar sus eventos, Stark pasa los próximos dos años después de su pelea con el Capitán América preparándose para la inminente amenaza desconocida,

Eventualmente, él descubre que la amenaza a la que tanto temía era Thanos en Infinity War. Claro, cabe resaltar que él está haciendo todo esto solo después de haber renunciado a la Iniciativa Vengadores. Como se revela en “Spider-Man: Homecoming”, Tony también toma a regañadientes a Peter Parker (Tom Holland) como su aprendiz después de la Civil War.

Alrededor de este tiempo, él vende la Torre de los Vengadores y se traslada al norte de la sede de los Vengadores a medida que se concentra más en la preparación para la amenaza que sintió por primera vez en la primera película. Finalmente, como la cereza del pastel de su crecimiento, regresa y finalmente se compromete con Pepper Potts (Gwyneth Paltrow).

¿DÓNDE ESTÁ THOR DURANTE “BLACK WIDOW”?

El Dios del Trueno pasa dos años después de “Age of Ultron” buscando respuestas sobre su visión que obtuvo de las Infinity Stones, y no regresa a Asgard hasta que termina la Guerra Civil en la Tierra. Esto significa que Thor todavía está ocupado fuera del mundo dando sentido a su premonición mientras que Natasha está lidiando con su familia original y la amenaza de Taskmaster en “Black Widow”.

Basado en la línea de tiempo de los eventos presentados por el cómic Infinity War Prelude #1, en el momento de la muerte de Odin (Anthony Hopkins) que desató a Hela (Cate Blanchett) en Ragnarok, Nat ya está con Steve y Sam mientras operaban como los Vengadores Secretos.

A partir de ahí, Thor emprende una aventura que incluye su choque en Sakaar, donde se encuentra con Hulk, y luego de regreso a Asgard, donde derrota a la Diosa de la Muerte instigando a Ragnarok. No mucho después de la destrucción de Asgard, Infinity War comienza con Thanos secuestrando su barco de refugiados en el camino a la Tierra.

