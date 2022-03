Su nombre suena fuerte en el mundo del freestyle y llegar a Perú no fue tarea sencilla. Blackcode es una máquina de rimas sobre el escenario y su travesía desde Venezuela hace casi 4 años para seguir cumpliendo sus sueños habla por sí sola de lo que es capaz de lograr. Él estuvo en el primer programa de ‘Hype Sessions’ junto a Dj Dmandado y Juanito y contó detalles de su carrera, si participará en Red Bull Batalla de los Gallos 2022 tras la polémica en la final Red Bull Perú y su gran anhelo de tener una Freestyle Master Series (FMS) en su país natal. Además, hizo una session musical con el DJ de la FMS Perú.

“Cuando llegué los colectivos eran totalmente distintos a los de Venezuela. No sabía manejar ni siquiera la jerga ni lo que se llevaba acá como el populismo. En ese momento estaba de moda la xenofobia de decir que ‘el venezolano’, ‘el veneco’. Me costó adaptarme a los colectivos por el cambio de jerga, lo admito, pero se logró que es lo más importante (...) Llegué a Perú caminando, literal, no te cuento ninguna broma, duré 28 días y tengo mi bitácora en el cuaderno, las horas de cada viaje y lo que tardaba en cada lugar y no te lo digo que fue pagando pasaje porque a veces no había. Salí de Venezuela para darle todo a mi hijo, tengo un bebé, y a mi pareja en ese momento, el sueño de luchar por el ejemplo de familia. Tenía 200 dólares que se transformaron en 50 para mí y 150 para el sustento de mi familia (...) en ese tiempo Venezuela estaba peor que ahora (...) Maldito Maduro (fue el detonante de su salida del país)”, aseguró en el programa que va por las redes sociales Hype .

Blackcode también afirmó que “siempre he carreado, para nadie es sorpresa, todos los días rapeo y como mínimo tenemos al día 30 carros, unidades de transporte”. Él agregó que “sin ningún problema” se dedica a diario a subirse a micros o entrar en restaurantes para tomar como trabajo el hip hop y arte, “desde que salí de Venezuela todos mis estudios y profesiones se quedaron ahí (...) mi mamá quería un abogado, pienso retomar la carrera pero no por ahora, ella me dice ‘para qué vas a estudiar, rapea’ (...) mi mamá y mi hijo (son mis grandes apoyos)”.

Y sobre cómo lo llaman en el escenario, explicó que “mi aka fue ‘code’, el código negro, ‘black’ me decían desde niño en mi barrio, todo lo que era referencia a negrito, oscuro. El code viene de la película ‘El código Da Vinci’ mi película favorita”.

Polémica con Red Bull Batalla de los Gallos

Sin filtros, Blackcode se refirió a lo sucedido en septiembre de 2021 cuando junto a Vidal fueron retirados de la final Red Bull Perú. En ese momento, la organización aseguró que fue por romper la burbuja sanitaria a horas de iniciarse el evento.

“Te digo la verdad, todos piensan que me bajaron de Red Bull por fumar hierba y no, no fue por eso, fue por una polémica totalmente distinta que si te soy sincero, a mí no me interesa que salga a flote. Tengo las pruebas suficientes, las acciones suficientes y las medidas suficientes para tomar represalias sobre el asunto, pero no soy soplón hermano, en Venezuela te crían con una conducta que si eres soplón pierdes, game over, en la calle, en el escenario, donde sea. Como vida, como persona, como todo, tú estás muerto, así estés vivo, hermano, no te toman en cuenta y yo no soy soplón, no me gustan las actitudes malas”, aseguró el freestyler.

Y sobre si estará en Red Bull Batalla de los Gallos 2022 dijo que “me vas a ver este año, no sé si me la lleve”.

FMS Venezuela

Blackcode también reveló en ‘Hype Sessions’ sus deseos de que su país tenga su propia liga profesional de improvisación de estilo libre, es decir, una Freestyle Master Series o FMS Venezuela.

“Un saludo a todos los venezolanos que pronto vamos a tener nuestra propia liga profesional, se los juro, ya somos 5″, aseguró.