Y siguen las sorpresas en The Tonight Show (Home Edition) con el grupo de Kpop BLACKPINK presentando la canción “How You Like That”, la cual logró un millón de visitas en menos de 30 minutos, convirtiéndose en un nuevo video viral de YouTube en la carrera de estas talentosas artistas surcoreanas.

Como todas las noches, este viernes Jimmy Fallon presentó a su invitado musical de la fecha y solo tuvo palabras de elogio para las chicas.

“Esto es emocionante. Ellas tienen 1500 millones de streams (de YouTube). Ellas son increíbles. Las palabra fenómeno ni siquiera las describe. Hay que inventar una nueva palabra para este grupo”, fue la calurosa presentación de la banda salida de los labios del presentador, quien lucía su clásica remera roja.

La respuesta de los fans al video de YouTube fue inmediata y en solo 15 minutos se volvió viral alcanzó la cifra de 472 mil visualizaciones.

Cabe mencionar que la invitación de BLACKPINK al programa fue precedida este jueves por el cantante latino Ozuna, quien presentó un medley de las canciones Caramelo/Mamacita en las cuales hizo gala de la mejora vocal que ha logrado en los últimos meses.