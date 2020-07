“Blindspot”, serie creada por Martin Gero y protagonizada por Jaimie Alexander y Sullivan Stapleton, llegó a su fin el jueves 23 de julio de 2020. La ficción NBC que empezó en septiembre de 2015 terminó después de cinco temporadas y 100 episodios de misma manera de comenzó, con Jane Doe metida en una bolsa en el medio de Times Square.

En los últimos capítulos de la entrega final, se reveló que Patterson no estaba muerta y que aprovechó esa confusión para asegurar la caída de Madeline Burke. Sin embargo, este personaje no murió a manos de los agentes del FBI, ella prefirió ingerir veneno antes de revelar la ubicación de los contenedores ZIP

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BLINDSPOT”

A pesar de que Jane y Weller lograron desactivar con éxito una bomba ZIP que Ivy Sands colocó en Nueva York, la protagonista de “Blindspot” no se libró del envenenamiento. Patterson le administró una antídoto, pero no fue suficiente, debido a las grandes dosis de ZIP a las que estuvo expuesta Jane en el pasado.

Jane empezó a tener alucinaciones debido a la bomba ZIP (Foto: NBC)

En consecuencia, Jane comenzó a sufrir de alucinaciones, en ellas veía a personas de su pasado, incluidos Roman, Shepherd, Dr. Borden y otros más. El miedo se apoderó de Jane al sentirse cerca de la muerte, no obstante, al notar que las alucinaciones la estaban ayudando a detener a Ivy decidió no recibir la segunda dosis de antídoto.

Jane logró su cometido, pero fue demasiado tarde para ella y sucumbió al envenenamiento ZIP. Por eso “Blindspot” terminó de la misma manera que empezó, con la protagonista en uns bolsa, aunque esta vez la policía estaba guardando su cuerpo en una bolsa para cadáveres. ¿Realmente está muerta?

Jane utilizó sus alucinaciones para atrapar a Ivy (Foto: NBC)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BLINDSPOT”?

En una entrevista con TVLine, el creador de la serie Martin Gero contó algunos detalles sobre el impactante final del show de NBC. Por ejemplo, contó que muchas de las ideas las tenía desde el principio.

“Ciertamente, hubo elementos del final que tuve en mi cabeza que son parte del espectáculo, principalmente volviendo a Times Square. Pero lo emocionante de trabajar en un programa de televisión es que cuando comienzas, eres solo tú. Eres tú, solo, en una habitación, y luego miles de otras personas entran en contacto con él y agregan su increíble inteligencia y arte. Sería un tonto no dejar que el espectáculo crezca en direcciones que no había previsto para acomodar sus increíbles ideas. Así que partes de eso, absolutamente. Pero esto realmente es un logro colectivo de la sala”, explicó Gero.

Sobre la escena de la cena de Jane dijo: “Creo que no hay es una interpretación correcta de la misma. Obviamente tengo mi intención, y yo y los escritores tenemos una fuerte idea de lo que creemos. Pero queríamos que fuera una prueba de Rorschach y no puedo creer lo efectivo que es. El cincuenta por ciento de las personas [que vieron el final antes de tiempo] piensan que definitivamente está viva, y el 50 por ciento de las personas piensan que definitivamente está muerta. Queríamos que fuera todo para todos. [Risas] Queríamos hacer las cosas que nosotros queríamos hacer, pero también sabíamos que había algunas cosas que los fanáticos querían ver desesperadamente, al menos por un momento en el programa. Hicimos una gran lista y dijimos: OK, en el final de nuestro sueño, ¿qué es todo lo que podríamos incluir?' Y luego tratamos de poner honestamente tanto de eso como sea posible, como pueden ver. Es un episodio muy completo. Pero queríamos que todos tuvieran un final con el que pudieran sentirse bien al final de 100 episodios”.